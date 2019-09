Trottinettes électriques : Lime et Bird débranchent leurs juicers

Faire taire les critiques. A quelques jours d’intervalle, les loueurs de trottinettes électriques, Lime et Bird, ont annoncé que d’ici 45 jours à Paris, elles ne passeront plus par les juicers pour récupérer et charger les trottinettes dont la batterie est à plat. Payés à la recharge, ces autoentrepreneurs tentent d’emporter un maximum de trottinettes, certains n’hésitent pas à se brancher sur des raccordements publics et d’autres à les recharger via des générateurs à essence.

Bonjour @limebike, nous souhaitons qu’il soit mis fin IMMÉDIATEMENT à ce type de comportement, merci de nous donner très vite des explications et des garanties @C_Najdovski @jlmissika https://t.co/rHzge1Nyut — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) April 27, 2019

À lire également : Vers la fin du salariat ?

Alors que la ville de Paris s’apprête, en outre, à lancer un appel d’offres pour limiter le nombre d’opérateurs à trois contre une dizaine aujourd’hui, Lime et Bird s’achètent une conduite. Les juicers seront donc remplacés par des prestataires indépendants et des salariés en contrat, avec la garantie d’un revenu régulier et d’une protection sociale. Bird va faire signer des contrats en CDI à une centaine de ses juicers qui seront toujours en charge de collecter et recharger les trottinettes et assureront en plus leur entretien et leur installation dans les zones où elles sont les plus recherchées. Lime recrutera également certain de ses juicers et proposera une aide pour devenir entrepreneur. La recharge des trottinettes sera aussi assurée en partie par des prestataires professionnels, ayant le statut de SASU ou SARL. La start-up indique qu’elle privilégiera des entreprises utilisant des énergies vertes.