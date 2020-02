Monde du travail : les tendances incontournables de 2020

Dominic Price se dit "Work Futurist", un indice qu'il est la bonne personne pour nous parler de tendances du travail pour 2020.

Selon Mister Price, 2020 sera l’année où certaines tendances jusqu’ici émergentes et réservées à quelques entreprises avant-gardistes vont commencer à devenir la norme.

Bye-bye les chantiers de transformation trop ambitieux

Quand on veut tout changer, parfois rien ne change in fine : place à l’amélioration continue et aux petits ruisseaux qui font les grandes rivières ! Bénéfique à tous les points de vue avec des chances de réussite bien plus concrètes. En lançant de trop gros chantiers (de transformation digitale, de méthode, d’organisation…), on prend le risque de revenir à la case départ sans avoir su embarquer les équipes qui reprendront rapidement leurs bonnes vieilles habitudes.

La fin plutôt que les moyens

Les managers tendent désormais à mesurer l’impact des actions et à tenir compte avant tout des problèmes résolus plutôt que de trop s’attarder sur les tâches accomplies. L’idée est de placer au cœur des plans d’action les objectifs fondamentaux de l’entreprise. C’est bien de se dire qu’on a travaillé dur pour arriver à un résultat, c’est mieux de se dire qu’on a atteint les objectifs fixés en amont.

Le sentiment d’appartenance et l’inclusion font la différence dans la guerre des talents

Les candidats ont de moins en moins envie de laisser leur personnalité sur le perron quand ils poussent la porte d’une entreprise. Pour décider d’accepter une offre ou même de postuler, ils tiennent compte de la culture de l’entreprise et de leur ressenti face aux informations qu’ils trouvent et/ou qu’on leur transmet : « est-ce que je vais me sentir bien dans cette entreprise ? Est-ce que je me sens la bienvenue en tant que personne en situation de handicap ? En tant que femme ? »

Les entreprise capables de renforcer le sentiment d’appartenance et l’empowerment de leurs équipes sont celles qui sortiront du lot aux yeux des candidats.

La capacité à se concentrer, une qualité des plus attendues

Dominic Price le dit : « s’il y a quelque chose de plus nuisible à la concentration que l’environnement de travail du 21e siècle, je ne sais pas ce que c’est ». Nous avons pourtant besoin de temps de concentration pour mener à bien les tâches les plus complexes et les sollicitations ainsi que les notifications permanentes ne nous y aident pas.

En d’autres mots, la capacité à prioriser et à paramétrer nos outils correctement pour créer des temps dédiés à la concentration devient une véritable compétence qui peut faire la différence sur le volet productivité.

La flexibilité se banalise

Passer la journée entière les fesses sur une chaise ne fait plus rêver. Dominic Price pense même que 2020 sera l’année de la consécration de la flexibilité et que le bon sens dominera définitivement les réflexions sur le sujet. Dès lors que le travail est bien fait, quel besoin de savoir où et quand il est fait ?

L’organisation du volume hebdomadaire de travail est une des clés de l’équilibre vie pro/vie perso, avec un quotidien ponctué par les bouchons ou les impératifs familiaux et domestiques. Télétravail, semaine de quatre jours, journées compressées, annualisation du temps de travail… à chaque entreprise de trouver le modèle qui lui convient et de l’adapter pour créer une flexibilité qui lui ressemble.

Plus de reconnaissance pour le travail des équipes

Le travail des individus et des entreprises est déjà reconnu et leurs réussites, célébrées. La grande majorité des organisations reconnait pourtant que c’est le travail d’équipe qui permet de faire face à des problèmes complexes et de les résoudre, mais les récompenses sont souvent liées aux individus. Ceci dit, les temps changent, les outils collaboratifs mettent en valeur le travail des équipes – notamment transverses -, avec l’objectif de trouver de meilleures solutions aux problèmes les plus épineux. 2020 sera l’année de l’équipe, prédit Dominic Price.

La réalité augmentée pour favoriser l’empathie

La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont déjà utilisées pour la formation ou l’onboarding, elles font peu à peu leur entrée dans les entreprises. Certaines plutôt en avance sur leur temps expérimentent l’AR (Augmented Reality) et la VR (Virtual Reality) pour créer un environnement de travail plus inclusif. L’objectif ? Changer de perspective en se mettant dans les bottes de quelqu’un d’autre, par exemple être le seul homme dans une réunion importante et comprendre ce que ça peut signifier pour les minorités en entreprise. Des outils puissants qui sont loin d’avoir dit leur dernier mot.

Les valeurs liées à la famille font un retour dans l’entreprise

La plupart des dirigeants sont attachées aux valeurs familiales et certains le prouvent, notamment en mettant en place une organisation flexible. Pour aller plus loin et agir en faveur de l’égalité femmes hommes, certaines entreprises font en sorte de proposer un congé de paternité long afin que les couples puissent choisir l’organisation des premiers mois avec leur enfant, d’autres mettent en place un accompagnement au retour en entreprise pour les parents, après un congé parental.