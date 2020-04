Télétravail : nos conseils pour faire passer vos entretiens d’embauche en visio

Les recruteurs sont nombreux à être familiers de la visio qui se révèle l'outil idéal pour les entretiens à distance.

Pour ceux qui le pratiquent peu ou de façon irrégulière, voici un rappel de bonnes pratiques pour faciliter la mise en place de vos futurs échanges avec les candidats.

Bordez tous les écueils techniques possibles

Que vous utilisiez un outil dont vous êtes familier ou que vous en profitiez pour essayer de nouvelles applications, vous allez évidemment vous assurer que tout fonctionne simplement en faisant des tests avec vos collaborateurs. Votre check-list ?

l’outil de visio : vous devez le maitrisez suffisamment pour parer aux imprévus, et la maîtrise de l’outil est aussi une preuve de votre professionnalisme

votre ordinateur : cela semble évident, mais votre batterie doit être suffisamment chargée. Faites-en sorte aussi que tout soit suffisamment en ordre pour un éventuel partage d’écran.

votre connexion : si votre connexion en télétravail est fluctuante, choisissez le meilleur moment et coupez tout ce qui pourrait occuper la bande passante. Prévoyez aussi de pouvoir partager la connexion depuis votre téléphone si nécessaire.

Respectez les règles que vous vous fixez pour un entretien classique

Vous attendez que les candidats soient ponctuels ? A vous de l’être aussi ! Soyez également disponible à 100% sur ces plages horaires : le télétravail généralisé que nous sommes nombreux à connaître n’enlève rien au fait que l’entretien est une étape importante dans le process de recrutement, et cette étape est potentiellement stressante pour le candidat. Pour donner le meilleur de lui-même, il faut qu’il puisse se concentrer sur le fond et pas sur le format ou l’outil ! Offrez-lui les meilleurs conditions possibles.

En visio aussi, vous alimentez votre marque employeur !

Le contexte actuel ajoute au stress potentiel du candidat. Pour un grand nombre d’entre eux, les incertitudes liées à l’avenir professionnel sont montées d’un cran et vous avez un rôle à jouer : en étant bienveillant, souriant et détendu, vous instaurez un climat d’échange qui sera bénéfique pour le candidat et qui impactera son expérience même si l’embauche n’aboutit pas.

De la même manière, vous connaissez les valeurs que vous voulez transmettre (un des premiers pas de la marque employeur !) et elles peuvent être perceptibles aussi via la vidéo, même en télétravail. Selon que vous voulez montrer une ambiance de travail super détendu ou un professionnalisme très fort dans un domaine sensible, vous ne choisirez pas la même tenue, le même décor ou la même ambiance.

Demandez un feed-back aux candidats

Si votre emploi du temps le permet, demandez aux candidats d’évaluer votre entretien vidéo sur des critères que vous jugez importants. Vous identifierez les points à améliorer pour vos entretiens suivants et ça pourrait également vous aider à mettre en place votre propre charte de bonnes pratiques pour vos équipes.