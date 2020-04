Télétravail : 7 conseils pour bien travailler chez vous

Travailler de chez soi n'est pas toujours évident. On vous donne 7 conseils pour être efficace en home-office !

1- Gardez le contact avec ses collègues

Le bureau est le lieu social par définition, car il permet d’être en contact avec ses collègues. Par conséquent, laissez les mails de côté et planifiez un appel quotidien avec vos collègues directs pour vous tenir mutuellement informés des projets sur lesquels vous collaborez.

2- Votre écran d’ordinateur doit être placé face à vos yeux

Les travailleurs nomades peuvent déjà disposer d’un écran sur pied complémentaire. Si ce n’est pas le cas et que vous travaillez sur un ordinateur portable, placez-le à la hauteur des

yeux. Vous pourrez ensuite connecter un clavier et une souris à l’ordinateur portable. Cela évite les douleurs au cou, aux épaules et au dos.

3- Utilisez des écouteurs pour vos appels

En utilisant des écouteurs, vous pourrez continuer à travailler plus confortablement sur votre ordinateur pendant la conversation. De plus, vous garderez une posture plus naturelle et éviterez les douleurs si l’appel à tendance à se prolonger.

4- Soyez flexible et prévoyez du temps avec vos enfants

Si vous avez des enfants en bas âge, vous ne pourrez pas travailler en continu. Essayez de trouver une organisation en divisant votre journée. Par exemple, travaillez pleinement concentré un matin et laissez les enfants regarder un film ; après quoi une activité peut être faite ensemble l’après-midi.

5- Mangez sainement

Cela peut paraître évident, mais il y a beaucoup plus de tentations (malsaines) à la maison. Par conséquent, gardez un rythme similaire à celui du bureau. Prenez des repas sains et

complets et essayez de ne pas grignoter toute la journée, mais prenez une pomme ou placez un bol de tomates ou de carottes à côté de votre ordinateur.

6- Continuez de bouger

Sans réunions et discussions autour de la machine à café, vous resterez assis trop long-

temps. Faites vous du café ou du thé et faites régulièrement de petites pauses. Le mouve-

ment fournit plus d’énergie à votre corps et donc à votre tête !

7- Récompensez-vous !

Récompensez vos efforts. De cette façon, vous resterez motivé à long terme et cela vous donne un objectif ! Préparez-vous quelque chose de spécial pour le déjeuner, aérez-vous le temps d’une courte promenade à l’extérieur, ou même commencez le chapitre d’un nouveau livre…