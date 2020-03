Télétravail : 5 blagues hilarantes pour le 1er avril

Ce n'est pas parce qu'on est éloigné de ses collègues qu'on n'a pas le droit de leur faire de blagues pour le premier avril.

Comme vous n’avez pas que ça à faire, on a décidé de vous faciliter la tâche en vous proposant 5 idées hilarantes de blagues à faire à vos collègues en télétravail. Oui, hilarantes, parce que le premier avril ne mérite rien de moins que le meilleur de l’humour.

Coacher vos enfants pour qu’ils participent à votre réunion

9h. Chaque matin, vous participez à la réunion qui lance la journée. Mais mercredi premier avril, c’est votre fils affublé d’une de vos tenues habituelles qui apparaîtra sur l’écran à votre place. A ce stade, c’est déjà extrêmement drôle, mais ça deviendra proprement comique si vous avez pris quelques minutes pour le coacher et faire en sorte que sa participation soit crédible, en mode : « Seb, j’ai bien eu ton mail et je mets mon veto à ton idée d’intégrer le dev de cette fonctionnalité dans le prochain sprint. Il faudrait que tu apprennes à prioriser si tu tiens à retrouver ton bureau à la fin du confinement« .

Un déguisement différent pour chaque réunion de la journée

Si vous êtes rabat-joie contre l’idée de vous servir de vos enfants pour faire loler vos collègues, faites le taff vous-même. Le déguisement en soi, c’est assez marrant, mais le comique de répétition transformera une idée un peu banale en unique événement à retenir de ce premier avril. Avantage collatéral, vous allez avoir des soirées créatives pour préparer tout ça. A moins d’être le roi des soirées déguisées, vous allez en effet devoir faire preuve d’un peu d’imagination pour varier les plaisirs ! Astuce de la rédaction : vous pouvez surfer sur l’actualité et vous déguiser en Didier Raoult, mais éviter tout ce qui tourne autour des stéréotypes. Par exemple, blackface = très mauvaise idée, clown confiné = super bonne idée.

Un faux décor pour mettre un peu l’ambiance

On est toujours sur le conf call, mais cette fois c’est votre décor que vous allez changer. Boîte de nuit, piste de ski, bar tikki, labo de chimie ou ambiance Sahara… une nouvelle occasion pour votre imagination de faire ses preuves ! Ce sera dans tous les cas plus efficace si vous vous comportez comme si tout était normal. C’est fois c’est la stratégie du contraste qui fera un effet bœuf à vos collègues. Oui, un effet bœuf !

Faire passer votre famille pour une famille de fous

Toujours en conf call, vous allez interagir avec les autres membres de votre famille (c’est même envisageable en s’inventant une famille) mais avec les dialogues improbables que vous aurez scénarisés : « Thomas, tu peux aider les enfants ? Ils ne savent toujours pas nettoyer correctement une arme à feu et ça commence sérieusement à me chauffer ! » ou « Mireille, tu peux appeler ton père pour lui demander comment il avait fait avec le sang sur le parquet ? Tu sais, quand on lui avait donné un petit coup de main juste avant que son voisin ne déménage à Tahiti ?« .

Faire croire qu’un mail ou un message a été posté au mauvais destinataire

Bon, ça, c’est d’autant plus crédible que c’est une sorte de passage obligé des bureaux des temps modernes. Si un de vos collègues en a critiqué un autre ou vous a envoyé une photo compromettante, ouvrez Photoshop et faite un petit montage pour lui faire croire que son message a été posté sur un chan Slack de 50 personnes ou envoyé au big boss. Même si c’est mal fait, ça fera écho à une peur assez commune et ça devrait marcher le temps de quelques secondes. C’est toujours ça de pris !

En bonus, les filtres Snapchat

Si vous cherchez à faire simple et efficace, Snap Camera vous permet d’utiliser les filtres Snapchat en desktop. Une petite révolution ! Disponible en version MacOS et Windows, l’application s’adapte à de nombreux outils de visio. A vous de juger à quelle fréquence l’utiliser et avec quels types d’interlocuteurs. Pour vous lancer, tout est dans l’article BDM !