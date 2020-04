Télétravail : quelles activités pour se détendre en fin de journée ?

Jeux entre amis, cours de danse, session live de musique ou encore blind test musical. Peu importe vos goûts, Internet regorge de ressources ludiques pour combattre la morosité du confinement. Re(découvrez) 5 activités à faire seul ou avec vos proches pour vouse détendre après une rude journée de télétravail.

Vous n’avez pas de jardin pour couler des jours tranquilles ? Vous êtes lassé des apéros Skype ? Votre visseuse vient de tomber en panne et vous ne pouvez pas la réparer ? Que vous soyez adepte de jeux vidéos, partisan du yoga ou accro à la musique, Internet vous offre un formidable panel d’activités à faire seul ou en compagnie de vos proches. De quoi rompre la monotonie du confinement, sortir la tête de la bulle anxiogène des médias et vous octroyer une pause ludique entre deux visioconférences.

Une dernière partie ?

Vous avez envie de jouer en ligne, mais vous ne possédez ni console, ni ordinateur de gamer ? Pas de souci, il existe de nombreux jeux gratuits sur navigateur ou sur les plateformes dédiées telles que Steam, qui n’attendent que vous. Couplez cela à un logiciel de chat vocal comme Skype ou Discord pour dialoguer avec vos proches, et vous voilà prêt.

Du traditionnel Uno aux stratégiques parties de Loup Garou, en passant par le Monopoly et le Pictionnary, vous n’avez que l’embarras du choix pour rendre vos soirées plus amusantes. Les plus âgés peuvent même tester le mauvais goût de leurs amis avec le Blanc Manger Coco, dont une version gratuite vient de sortir en ligne.

Vous n’êtes pas inspiré par les jeux mentionnés ci-dessus ? Essayez ceux que proposent Facebook. Bien qu’ils soient simplistes, une haletante partie de bataille navale ou un quiz de culture générale pour savoir qui a le mieux révisé à l’école, sont une bonne manière de faire passer le temps.

Regarder des films et des séries avec vos amis

Vous rêviez de ne plus être seul lors de vos longues séances Netflix ? C’est désormais possible avec l’extension de Google Chrome : Netflix Party. Vous n’avez qu’à lancer un programme sur la célèbre plateforme et partager à vos proches l’URL qui vous est donné sur l’extension. L’avantage ? Une chatroom vous permet de commenter en temps réel et de spoiler vos amis.

Si vous n’avez pas Netflix, vous pouvez découvrir le catalogue gratuit du site Open Culture qui recense 1150 films. Une mine d’or pour les cinéphiles, bien que la majorité du contenu soit en anglais (et non sous-titré).

Un confinement musical

Votre cœur penche plutôt pour la musique ? Abonnez-vous aux réseaux sociaux de vos artistes préférés et vivez des lives, sans bouger de votre canapé. Christine and The Queens, Bob Sinclar, Patrick Bruel ou encore Flavia Coelho pour ne citer qu’eux, proposent ainsi des sessions quotidiennes à heures fixes pour régaler vos oreilles.

Et si vous pensez avoir une bonne culture musicale, mettez votre talent à l’épreuve dans des blind tests en ligne ou sur les réseaux sociaux des radios comme Nostalgie.

Préparez votre summer body

Renforcement musculaire, boxe, stretching, cardio, pilates, méditation, danse ou yoga… vous trouverez votre bonheur en ligne. Plusieurs salles de sport proposent des exercices vidéos pré-chorégraphiés pour vous aider à garder la forme sans sortir de chez vous, et si vous avez besoin de motivation, des sessions en live sont organisées par des sportifs et des influenceurs sur les réseaux sociaux. De quoi canaliser votre énergie et décharger votre stress !

À lire également : Confinement : comment rester en forme sans bouger de chez soi ?

De la culture à tous les étages

Outre le sport et le divertissement, le confinement est l’occasion idéale pour apprendre de nouvelles choses et épater vos collègues en visio-conférence. Les amateurs de lecture trouveront leur bonheur sur les sites de Cultura, de la Fnac ou encore du Projet Gutenberg, qui mettent à disposition gratuitement des milliers d’e-books. Les férus d’art, eux, pourront visiter virtuellement le Louvre, le MoMA de New-York ou le Rijksmuseum d’Amsterdam.

Envie de parfaire vos compétences ? Les nombreux MOOC (Massive Open Online Course) disponibles gratuitement vous y aideront. Vous pourrez ainsi vous targuer d’avoir suivi un cours de programmation en Python ou de vous être initié aux principes de la physique thermodynamique.