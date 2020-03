BattleDev : montez une équipe pour défendre vos couleurs !

La BattleDev, c'est le plus gros challenge de coding de France. Sur le champ de bataille, une armée de devs... Pourquoi pas la vôtre ?

Les devs qui participent à la BattleDev ont en commun de savoir savourer le plaisir dans le challenge et de combiner un haut niveau de compétences à un goût prononcé pour le fun. Indépendants (à 10% lors de la dernière édition), étudiants (40%) mais surtout salariés (48%), ils entament pour la plupart leur vie professionnelle sur un marché qui leur tend les bras et qui ne rend pas la tâche des recruteurs faciles.

Le team building n’est pas un gadget

Une fois recrutés, c’est aux RH de prendre en main le sujet épineux de la fidélisation et de faire appel aux ingrédients secrets qui composent la recette du fameux « bonheur au travail » aux yeux de salariés sur-sollicités. À chacun son coup de main plus ou moins efficace ! Mais une fois gérées les incontournables questions de la rémunération, du télétravail, de la flexibilité ou du matériel, vous avez encore à votre disposition tout un éventail d’outils qui contribuent activement à améliorer le quotidien et à créer de la cohésion dans les équipes. La BattleDev en est un !

Une équipe engagée dans la BattleDev depuis vos locaux

Se réunir derrière un même drapeau pour se lancer dans la bataille, c’est motivant. Vous vous rappelez Braveheart et William Wallace ? Voilà, c’est à peu près pareil sauf que les armes sont inoffensives, les armures sont des tee-shirts et que ça prend fin au bout de deux heures. Autrement dit, c’est plus simple à organiser et à mettre en place que l’indépendance de l’Écosse.

Pour autant, ça reste un événement ambitieux qui permet de confronter votre propre équipe technique aux meilleures équipes des autres entreprises. Ce sera peut-être aussi l’occasion de voir se révéler certains profils et, côté marque employeur, votre fine équipe va faire briller votre aura auprès de tous les participants.

Dans tous les cas, vous passerez un bon moment, auquel vous pouvez également convier les membres de votre réseau pour qu’ils se rallient à votre blason, en tant que participant ou en tant que supporter. Quelques bières et smoothies, un peu de pizzas et de crudités et le bonheur est au complet : n’attendez pas plus longtemps pour vous lancer !