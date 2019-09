2 salariés sur 10 déjeunent devant leur ordinateur

À l’occasion de la nouvelle enquête sur la vie de bureau (réalisée en ligne du 8 juillet au 7 août auprès de 1057 personnes en poste) menée par RegionsJob, ParisJob, Mode(s) d’Emploi, nous nous sommes penchés sur les rapports entre collègues de travail. Aujourd’hui, focus sur les pauses au travail.

Les Français déjeunent sur leur lieu de travail en général

24 % des salariés interrogés déjeunent devant leur ordinateur plusieurs fois par semaine. De manière plus globale, les salariés français restent sur leur lieu de travail pour déjeuner dans les espaces prévus pour : la cantine ou la salle de pause, plusieurs fois par semaine pour 57 % d’entre eux. 67 % des personnes interrogées ne rentrent jamais chez elles lors de la pause déjeuner, un privilège réservé uniquement à ceux dont le domicile est proche de l’entreprise. Quant au restaurant, 42 % des salariés interrogés n’y mettent jamais les pieds à l’heure de la pause déjeuner. Mais ils sont aussi 43 % à y aller une fois par semaine ou de temps en temps. Seuls 3 % des salariés déjeunent tous les jours au restaurant.

19 % des Français ne prennent pas de pause

Lors des pauses en cours de journée, 64 % des salariés quittent leur poste pour se rendre à la machine à café ou en salle de pause et ils sont 19 % à ne pas prendre du tout de pause. Sans surprise, la boisson phare de la pause reste le café, consommé par plus d’un salarié sur deux, loin devant le thé (19 %) et l’eau (18 %).