Les salariés sont de plus en plus connectés à leur travail : c'est ce qui ressort de nombreuses études sur le sujet. Le cabinet de recrutement Michael Page s'est lui aussi intéressé au sujet de la connexion ou hyperconnexion au travail. Et les chiffres sont édifiants !

Plus d'un salarié sur 2 travaille sur son temps libre et plus d'un salarié sur 3 se connecte à son travail pendant ses vacances. (GettyImages/SolStock)