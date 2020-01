RH : une hotline pour aider les entreprises à calculer leur index d’égalité femmes-hommes

Le ministère du Travail a ouvert une assistance téléphonique pour assister les entreprises, notamment les PME, à calculer leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Au 1er mars, toutes les entreprises devront publier leur résultats et justifier les disparités salariales.

Faciliter la vie des entreprises. Le ministère du Travail a renforcé son dispositif d’accompagnement au calcul de l’index de l’égalité professionnelle avec l’ouverture d’ « Allo Index Ega Pro », une assistance téléphonique gratuite (08.00.00.91.10). Proposée aux entreprises de plus de 50 salariés, elle offre « un premier niveau de réponse » aux questions relatives au calcul de leur index, « comme par exemple les éléments à prendre en compte dans le calcul de l’index ».

Une aide bienvenue alors qu’au 1er mars de chaque année, toutes les entreprises de plus de 50 ans doivent calculer et publier leur index, mesurant les écarts de rémunération et de situation ainsi que les points de progression sur lesquels agir contre les disparités. Si leur score est inférieur à 75, elles disposent de trois ans pour régulariser leur situation sous peine d’une sanction financière pouvant aller jusqu’à 1 % de leur masse salariale.

Un simulateur d’index

Le ministère a mis en place un dispositif concret d’aide aux entreprises :