Métiers de l’accueil : avec Phone Régie, faites de votre handicap un atout !

Nouvel accord handicap et nouvelle campagne de communication pour Phone Régie qui se veut plus que jamais un « recruteur de talents renversants ! ». Mathilde Blaise, responsable Mission Handicap et QVT au sein de la société, nous explique toutes les actions mises en place et les opportunités à pourvoir pour les candidats porteurs d’un handicap.

Phone Régie, marque désormais bien connue du groupe Armonia, est le numéro 1 français de l’accueil en entreprise. Au quotidien, ses collaborateurs gèrent et valorisent l’accueil des visiteurs, et organisent des prestations d’accueil téléphonique directement chez les clients. La philosophie de Phone Régie ? « L’accueil est stratégique parce qu’il est la première image de l’entreprise », résume Mathilde Blaise.

Bien accueillir, chez Phone Régie, c’est adhérer à des valeurs fortes telles que l’esprit de service, l’esprit de progrès, mais aussi et surtout l’esprit d’équipe en agissant ensemble et en respectant les autres. Une culture d’entreprise dynamique et engagée, que l’on retrouve plus particulièrement à travers la Mission Handicap et ses actions.

Une entreprise handisolidaire et 4 grands objectifs

Depuis 2010, Phone Régie s’engage dans une politique volontaire pour l’insertion des personnes en situation de handicap. « Nous mettons tout en œuvre pour offrir l’emploi et à une carrière pour tous. Pour Phone Régie, c’est ça être handisolidaire ».

Depuis la signature de son premier accord il y a près de dix ans, l’entreprise a vu son taux d’emploi de travailleurs handicapés presque doubler. C’est aujourd’hui plus de 173 collaborateurs handicapés qui ont rejoint le groupe. Avec la signature d’un nouvel accord de cinq ans (2019-2023) et le lancement d’une nouvelle campagne de communication autour de ses engagements, l’entreprise entend bien continuer à diffuser sa culture handisolidaire auprès de ses salariés, de ses clients, mais aussi des candidats intéressés pour rejoindre l’aventure ! « Avec la maturité que l’on a aujourd’hui sur le sujet, nous voulons montrer que le handicap peut être un atout dans une carrière et valoriser l’image de celui-ci comme révélateur de talent. Nous allons continuer de réfléchir et d’agir sur nos quatre grands domaines de prédilection que sont le recrutement de collaborateurs en situation de handicap, leur maintien dans l’emploi, la formation et la sensibilisation de l’ensemble de nos équipes et de nos clients, et enfin, le développement des partenariats avec le secteur du travail protégé et adapté ».

Concrètement, au quotidien, cela se traduit par des aménagement d’horaires, de transports, des aménagements ergonomiques personnalisés, etc. Six demi-journées sont également offertes aux salariés RQTH pour leur permettre de se rendre à des rendez-vous médicaux. « Notre objectif est de faciliter autant que faire se peut le quotidien de nos collaborateurs pour que leur handicap ne soit pas un frein à leur intégration et leur évolution de carrière », ajoute Mathilde Blaise. Afin de s’assurer notamment que l’environnement de travail est toujours adapté au handicap des collaborateurs, un réseau national de référents handicap à été créé, présents dans chaque agence, pour avoir un relai sur place et garantir une vraie réactivité en cas de besoin.

100 collaborateurs attendus d’ici cinq ans et des formations à destination de tous

Tous les postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap, sur les sites clients comme au siège. Parmi les nombreuses opportunités, on trouve notamment des postes d’hôtes et hôtesses d’accueil, de téléconseillers, de chefs hôtes et chefs hôtesses, mais aussi de chargés d’exploitation et responsables de compte.

« Nous recrutons principalement sur le savoir-être. Notre cœur de métier étant l’accueil, il est important de ressentir toutes les qualités d’un candidat qui sera amené à être le visage de l’entreprise, le premier geste, le premier mot, le premier sourire. Son savoir-être et son savoir-faire seront déterminants pour accomplir son travail d’hôte ou d’hôtesse d’accueil », précise Mathilde Blaise. Seule compétence attendue : la maîtrise de l’anglais.

En parallèle, de nombreuses actions de sensibilisation aux différents handicaps sont régulièrement proposées sur les sites clients et aux équipes de collaborateurs, mais pas uniquement. En tant qu’entreprise handiaccueillante, Phone Régie forme également ses collaborateurs à l’accueil de visiteurs en situation de handicap.

Nabila et Maguy témoignent : « la Mission Handicap est un vrai support humain »

« La mission handicap est importante pour l’insertion des personnes qui pourraient se sentir en marge de la société car porteur d’un handicap ! Elle le sécurise, l’accompagne, trouve des solutions adaptées à sa situation » témoigne Nabila, collaboratrice Phone Régie.

« Tout d’abord, je souhaite les remercier pour le temps consacré à l’élaboration et au montage de mon dossier et de leur accompagnement. Je vois ce service comme un réel support humain qui reste à notre écoute tant sur le plan administratif et logistique quant à l’étude d’aménagement nécessaire à notre poste selon notre pathologie. Je me suis sentie soutenue et accompagnée quotidiennement.

Très réactive, la mission Handicap Phone Régie considère chaque cas individuel comme un véritable projet qu’elle tient à mener à bien. Elle met en place les besoins matériels tout en restant à l’écoute du collaborateur afin qu’il reste dans les meilleures conditions pour continuer d’exercer sa fonction. Ce service est un réel appui et support dans l’entreprise Phone Régie », partage Maguy, collaboratrice en situation de handicap chez Phone Régie.

(Gettyimages.fr:Drazen)