Recrutements, handisport, formations, escape game : Cofidis va encore plus loin dans son engagement pour l’inclusion !

Le Groupe Cofidis Participations s’engage haut et fort pour l’inclusion ! Une volonté d’agir que le Groupe concrétise au travers de sa démarche RSE et de sa lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes. Retour sur les actions mises en places et les recrutements en cours.

Pour Cofidis et le Groupe, l’inclusion est une démarche fondamentale qui se résume en une démarche : #LIKE. « Nous avons déployé notre programme d’inclusion et de lutte contre l’exclusion en France et à l’international, pour que chacune de nos 12 entités puisse être actrice à son niveau et selon ses propres enjeux locaux, tout en ayant une impulsion et une vision globale de nos engagements», explique Thiery Vittu, DRH Groupe et Président de Cofidis Compétition.

Et les résultats sont là, aujourd’hui déjà vingt projets #LIKE sont en cours d’étude au sein du Groupe, soit une centaine de collaborateurs internationaux impliqués. Et, au-delà, le handicap n’est pas en reste avec plus d’une centaine de collaborateurs reconnus comme travailleurs handicapés en 2019 sur le campus, huit correspondants handicap et un Manifeste d’engagement sur la diversité dans le Groupe. « La diversité est une force. Une force présente dans notre ADN depuis toujours. Hommes et femmes, jeunes et seniors, handicapés, nos mœurs et nos opinions divergent, nos orientations sexuelles, nos religions, nos couleurs de peau et nos parcours aussi. Cette diversité nous est précieuse. On en est fier ! », peut-on lire en introduction de ce Manifeste.

Plus de 80 métiers, tous handi-accessibles

Cofidis France, ce sont 85 métiers différents, tous accessibles aux personnes en situation de handicap. « Avec près de 800 conseillers basés à Villeneuve d’Ascq, sur le campus du Groupe, les métiers de la relation client sont nos métiers phares : conseillers commerciaux pour la clientèle, acceptation crédit et recouvrement, etc. Chacun œuvre au quotidien dans son rôle d’accompagnateur budgétaire de nos clients, dans un souci constant de respect de notre excellence relationnelle », détaille Thiery Vittu.

En soutien des équipes commerciales BtoC et BtoB, le marketing, les métiers de l’AMOA (chefs de projet organisation et consultants maitrise d’ouvrage), et ceux de la data (ingénieurs d’études score, risque, statistiques…) sont les autres compétences clefs que recherche le Groupe Cofidis Participations, pour l’ensemble de ses entités.

Quant au profil, selon la technicité du poste cela varie. Thierry Vittu précise « Nous plaçons l’humain avant tout : nous recherchons plutôt des personnalités en adéquation avec nos valeurs et des gens motivés ! ».

Accueillir le handicap : un engagement de tous les jours chez Cofidis

Agir pour l’insertion et le maintien dans l’emploi de tous, c’est bien entendu agir pour le recrutement de collaborateurs en situation de handicap. Une démarche qui fait partie des engagements de Cofidis depuis longtemps. Signataire de la Charte de la Diversité depuis 2010, l’entreprise s’engage par des actions concrètes tant pour ses clients, que pour ses partenaires et ses salariés.

Parmi les exemples concrets que l’on peut citer :

La solution DeafiLine,qui permet de rendre les services de Cofidis accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Les clients et prospects peuvent converser directement en langue des signes avec les conseillers : webcam ou tchat.

Outre les formations de sensibilisation au handicap et à ses stéréotypes, à destination des managers et RH, en 2018, Cofidis a lancé un escape game dédié aux collaborateurs français du Groupe, pour attirer l’attention sur les différents handicaps afin de mettre en exergue les difficultés du quotidien et éveiller les consciences des collaborateurs. Cette initiative met aussi en valeur la solidarité et la bienveillance nécessaires pour bien travailler ensemble, faire progresser le collectif et réussir professionnellement avec un handicap.

Le don de jour(s) de congé donne la possibilité à un collaborateur de céder en partie ses jours de repos au bénéfice d’un collègue de l’entreprise, afin de lui permettre de s’absenter sans perte de rémunération, pour être présent auprès d’un enfant ou d’un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Cofidis marque son engagement en œuvrant avec les partenaires locaux et associatifs de la région, engagés pour le handicap, en ouvrant ses portes dès que possible pour créer du lien et du sens.

Le handisport : un soutien historique

Depuis sa création, en 1997, l’équipe Cofidis a toujours soutenu le paracyclisme, à travers l’aide matérielle et financière fournie à un athlète de haut niveau : Laurent Thirionet, qui compte pas moins de cinq titres de champion d’Europe, sept titres de champion du monde, sept médailles aux JO, dont deux en or !

En 2010, Cofidis crée le premier pôle handisport au sein d’une équipe cycliste professionnelle. « Cette initiative entre en ligne directe avec notre volonté de soutenir l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap », poursuit Thierry Vittu. Au quotidien, le but de cette structure est d’aider les athlètes handicapés à pratiquer leur sport au plus haut niveau dans les meilleures conditions possibles. Mais aussi, de manière plus générale, de sensibiliser les milieux sportifs, le monde des médias et le grand public. En effet, comme le constate Thierry Vittu, « même si les consciences évoluent vers une vision moins pathétique du handicap, la notion de performance peut faire évoluer les mentalités. Susciter l’admiration plutôt que la compassion, c’est un des objectifs de l’équipe paracycliste Cofidis ! Ce qui nous intéresse, c’est d’aller au-delà d’une simple aide matérielle ou financière en permettant aux athlètes handisports et valides de collaborer ENSEMBLE, travailler ENSEMBLE, s’entraîner ENSEMBLE et échanger ENSEMBLE ».

L’équipe Cofidis a eu 10 ans : rendez-vous pour un évènement spécial !

A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées et des 10 ans de l’équipe handisport professionnelle de Cofidis, le Groupe Cofidis Participations et l’IEM Dabbadie co-organisent un événement pour changer son regard sur le handicap, avec des ateliers d’intelligence collective pour réfléchir ensemble à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap en entreprise, et une rencontre avec les coureurs de l’équipe handisport professionnelle de Cofidis et des jeunes de l’IEM pour fêter les 10 ans de l’équipe.

