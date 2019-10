Reconversion : quitter son job pour vivre de sa passion

Qui n’a jamais rêvé de changer de métier pour s’adonner complètement à sa passion ? Passer ses journées à peindre, chanter ou danser et gagner votre vie, cela vous semble impossible ? Découvrez ces Français qui ont quitté leur job pour vivre de leur passion ; leur reconversion n’aura jamais été aussi heureuse !

Davina Kiyomi, du commercial à la compagnie de danse

Davina était cadre commercial avec une vie réglée : métro, boulot, dodo. Aujourd’hui, à 31 ans, elle fait le tour du monde avec « Les danseuses d’or », sa propre compagnie. Elle est à son compte et cela a changé sa vie. Elle gère le planning des danseuses de sa compagnie, fabrique des costumes de danse avec l’aide de couturières…

« C’est comme si je ne travaillais plus un seul jour de ma vie. »

Quel est le bilan de sa reconversion professionnelle ?

« Les avantages, c’est que je me sens sincèrement accomplie. Je ne vois plus le temps passer, je ne compte pas mes heures. Je prends mes vacances quand je veux. Je gagne plus d’argent en faisant ce que j’aime.

Les inconvénients : je suis plus enfermée socialement, je ne vois personne en journée à part quelques clients. Il n’est pas évident chaque jour de définir et suivre des objectifs de CA. »

Olivier T, de journaliste à artiste-entrepreneur

Olivier T. était salarié pendant 14 ans en tant que journaliste radio, mais ce n’était pas spécialement une vocation. Suite à un mini-traumatisme émotionnel, il décide de changer complètement de vie, en mode « bulldozer ». A 33 ans, il devient Eurêka, auteur-interprète de slam. Cet artiste-entrepreneur lyonnais cherche plus le sens que la rime et souhaite attirer les amateurs de rap qui s’ignorent.

« Il n’y a pas de journée type lorsque vous êtes artiste ! La plus grosse différence avec ma vie d’avant est que je suis vraiment heureux de me lever le matin. »

Pour en savoir plus >> Olivier T, 33 ans, artiste-entrepreneur : « Je communique aujourd’hui ma passion à travers le slam. »

Solène Bodard, de la banque à l’athlétisme



Après une carrière de 15 ans comme athlète de haut niveau (400 et 100 mètres haies), Solène Bodard se reconvertit dans la banque. Elle y reste 3 ans avant de revenir au sport.

Pour ce retour à sa passion première, Solène fait une validation des acquis de l’expérience (VAE) et entraîne désormais des jeunes.

« Ce parcours du haut niveau et les épreuves que j’ai pu vivre, tant personnelles que professionnelles, m’ont appris à être à l’écoute des autres. Performante et réactive. J’ai appris la résistance au stress mais seulement lorsque celle-ci est tournée vers le plaisir de l’activité. Je considère que les échecs et difficultés sont des occasions d’apprendre et de s’améliorer. »

Sébastien Ferraro, de la logistique à la photo

Alors qu’il évoluait au sein de son domaine, la logistique, Sébastien décide de transformer sa passion en activité professionnelle principale et devient photographe.

Suite à un licenciement économique et aidé de son réseau, Sébastien se forme seul à la photographie et expose auprès de professionnels : « Je prenais en compte leurs retours, j’ai ciblé des secteurs d’activités précis : événementiel, le spectacle, le mariage et l’architecture. Mon réseau m’a permis de bien démarrer, on m’a donné ma chance. »

« Cette reconversion m’a amené une sérénité que je n’avais plus. »

Découvrez de nouveaux témoignages de personnes qui ont changé de vie lors du salon Nouvelle Vie Professionnelle à Paris ce jeudi 14 novembre !