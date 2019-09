Qualité de vie au travail : bien que surmenés, les salariés se disent heureux

Bonne ambiance, plus de flexibilité, meilleure rémunération … si les salariés français sont plus ou moins heureux en entreprise, leur rythme de travail s’intensifie et les fatigue. C’est la conclusion du dernier baromètre Malakoff Médéric Humanis réalisé par l’Ifop et publié mercredi 18 septembre. Selon celle-ci, 73 % des salariés interrogés se déclarent heureux au travail. 37 % en sont même très satisfaits, soit 9 points de plus par rapport à 2016, en particulier chez les 40-49 ans et les cadres qui travaillent dans le secteur des services.