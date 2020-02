74 % des salariés sont atteints de « présentéisme contemplatif »

Etre présent à son travail mais avoir la tête ailleurs est un phénomène qui touche de nombreux salariés. En cause notamment, la souffrance au travail, la perte de sens ou le stress.

Il y a ceux qui viennent au travail même malades, pour montrer qu’ils sont toujours impliqués, les mêmes qui traînent tard le soir, et il y a ceux qui sont physiquement présents mais la tête loin du travail. Un sondage Ipsos mené pour Ourco, un service en ligne aidant les salariés dans leur quotidien au travail, révèle que 74 % des sondés sont atteint de ce présentéisme contemplatif, dont 28 % des sondés pour qui c’est une journée ou plus par semaine et 31% une à deux journées par mois. Chaque mois, presque 60% des salariés sont donc absents à leur travail.

À lire également : Absentéisme et présentéisme, frères ennemis de la performance des entreprises

Perte de sens au travail

Parmi les causes à ces absences, le sondage met en avant de nombreuses causes : la perte de sens et de motivation au travail, les tensions avec les collègues, une souffrance (stress, burnout, harcèlement), des tensions avec des responsables ou des problèmes personnels graves.

Des maux qui doivent faire réagir les entreprises alors que le présentéisme représente jusqu’à 61 % des coûts liés à la santé au travail (contre 10 % pour l’absentéisme). Outre le présentéisme contemplatif, il y a le présentéisme stratégique qui vise à faire des horaires à rallonge pour monter qu’on est là et le surprésentéisme qui consiste à travailler même fatigué ou malade.

Comment lutter contre le présentéisme ? En traitant les problèmes à la base, les entreprises doivent chercher à limiter la pression, donner du sens aux objectifs, ne pas valoriser le présentéisme et donner envie aux salariés de s’investir dans leur mission. C’est d’autant plus nécessaire que le mal-être des salariés joue sur l’ambiance des équipes et se propage.