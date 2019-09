« Ok Google, je voudrais postuler chez McDonald’s »

Postuler chez McDonald's via Ok Google et Alexa, c'est désormais possible. Enfin presque.

McDonald’s vient d’annoncer la sortie d’Apply Thru : avec Alexa et Google Assistant, vous pouvez dès maintenant postuler pour un job dans la célèbre chaîne de fast-food, oklm depuis votre salon. Avec cette nouvelle porte d’entrée, MacDo espère notamment inciter les candidats les plus jeunes à entamer une carrière au sein de ses équipes.

« Alexa, help me get a job at McDonald’s »

La commande vocale ne permet cependant pas à elle-seule de finaliser une candidature, Alexa et Google Assistant jouant plutôt les entremetteurs. Pour faire le test, vous devez d’abord paramétrer vos appareils en ajoutant l’anglais aux langues déjà disponibles, puis faire la demande « help me get a job at McDonald’s ». Une fois votre prénom et votre numéro de téléphone transmis, vous recevez par message un lien vers la plateforme de recrutement en ligne de McDonald’s France. Pour l’effet Waow, on repassera, mais l’innovation a le mérite de donner de la visibilité au sujet du recrutement chez McDo et c’est en phase avec les ambitions de la marque.

Combo gagnant du turfu : McDonalds, drone, Uber Eats

Ces dernières années, les tendances de la restauration ne vont pas dans le sens de McDonald’s, la concurrence est rude et les nouvelles enseignes sont nombreuses à proposer de la restauration rapide en version healthy ou locale. McDonald’s cherche donc de nouveaux moyens de séduire et de se maintenir dans le paysage culinaire mondial. Et cela passe par l’adoption de technologies émergentes : les assistants vocaux, on l’a vu, mais également des services innovants pour passer commande ou se faire livrer. La chaîne de fast-food expérimente notamment la livraison par drone avec Uber Eats, réfléchit à intégrer des robots au milieu de ses équipiers en cuisine ou à proposer la possibilité d’acheter un menu Big Mac depuis a voiture, via une commande vocale.