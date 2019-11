Nouvelle vie pro : un salon pour répondre à toutes vos questions sur la reconversion

Le 14 novembre, le salon Nouvelle vie pro accueillera les candidats à la reconversion, quel que soit le stade de leur projet. Anne-Claire Penet, chef de projet pour Nouvelle vie pro, a répondu à nos questions.

Pourquoi un salon dédié à la reconversion ?

Nous avons créé Nouvelle Vie Professionnelle en 2014 pour accompagner la loi Avenir professionnel visant à remettre l’individu au cœur de son parcours pro. Mais ce n’est pas tout de le remettre au centre : il faut l’accompagner car les processus d’évolution professionnelle sont longs et induisent remise en question et recherche d’informations. C’est pour cela que le salon Nouvelle Vie Pro est né, pensé comme un parcours vers la reconversion, pour répondre aux questions de toutes celles et ceux qui veulent prendre un nouveau départ.

A quel stade d’un projet de reconversion est-ce pertinent de s’informer, notamment avec un salon comme Nouvelle vie pro ?

Nous accompagnons chaque année plus de 6 000 visiteurs, peu importe leur degré d’avancement dans leur process de reconversion. Certains visiteurs savent qu’ils ne veulent plus faire ce qu’ils font mais cherchent encore une idée, d’autres en revanche, ont déjà un projet bien ficelé. Ils trouveront tous des réponses à leurs questions auprès de plus de cent partenaires présents (coachs, organismes de formation, bilans de compétences, structures d’accompagnement à la création d’entreprise, avocats etc), et via 5 espaces : faire le point, m’informer, me financer, me former ou devenir indépendant.

Est-ce que le fait de bien se préparer est crucial dans un projet de reconversion ? Est-ce un levier essentiel de réussite ?

C’est tout simplement indispensable. Les médias ont parfois tendance à montrer des exemples de reconversion « extrêmes » (« il est passé de la Défense à la Creuse, pour élever des chèvres »), pour raconter de jolies histoires, en occultant ce que cela implique de précautions, de compétences, de ressources financières et psychologiques. Et la préparation induit souvent (en tous cas lorsqu’il y a changement de métier) formation. C’est en tous cas ce qu’expriment les Français qui ont déjà fait une reconversion* : près de 7 sondés sur 10 ont fait une formation, longue pour la plupart et placent le fait de se former en 2e dans la liste des facteurs déterminants pour aller au bout de son projet.

Quels autres leviers de réussite avez-vous pu identifier ?

Parmi les autres facteurs de réussite cités dans notre étude sur « les Français et la reconversion professionnelle » : la détermination, la solidité du projet, le soutien des proches, l’accompagnement par des professionnels ou les aides financières.

Comment voyez-vous l’évolution des projets de reconversion dans les années à venir ? Est-ce que ça vous semble une tendance durable ?

Ce que l’on observe, c’est que la tendance se confirme, ce n’est pas une passade : les Français plébiscitent toujours autant la reconversion professionnelle et surtout, ils passent de plus en plus à l’acte. Dans notre étude en 2019, 38% des sondés se disent en cours ou ayant déjà fait une reconversion, c’est 10% de plus qu’en 2017 ! Cela s’explique par de nombreux facteurs : une TRÈS forte recherche de sens qui pousse les gens à sortir de leur zone de confort pour se sentir utiles, mais aussi les réformes en cours (avec par exemple la sortie de la nouvelle application Mon Compte Formation, d’ici quelques jours), l’accompagnement qui se développe, le coaching qui se démocratise, les témoignages de réussites qui se multiplient etc. Si l’on en croit la fréquentation croissante du site et du salon Nouvelle Vie Pro, la tendance n’est pas prête de s’arrêter.

Salon Nouvelle Vie Professionnelle

Jeudi 14 novembre – 9h-19h – Espace Champerret

Infos et inscription gratuite