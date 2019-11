Norauto et le handicap : « tous nos métiers sont accessibles »

Les thématiques autour de l’inclusion et de la diversité, le groupe Norauto les connait bien ! Le spécialiste de l'entretien et de l'équipement automobile va fêter ses 15 ans d'engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. « Le handicap est depuis toujours un sujet au cœur de notre politique sociale. Il fait partie de ces thèmes que l’on considère comme essentiels dans le cadre de nos engagements en matière de politique RH et RSE », explique Adrien Brabant, chargé de mission Handicap.

L’activité de Norauto se partage entre la partie en magasin, autour des équipes de vendeurs, et la partie réparation automobile au sein de l’atelier avec les techniciens monteurs et les mécaniciens. « Contrairement ce que l’on pourrait penser, il n’est pas plus difficile de recruter en atelier qu’en magasin. Au siège comme dans les centres autos, l’ensemble de nos métiers sous accessibles, à tous les niveaux, que ce soit technicien, chef d’atelier ou directeur de centre, etc., aux personnes porteuses d’un handicap. La répartition est d’ailleurs assez équilibrée ». En effet, avec l’ensemble des adaptations de postes, Norauto met tout en œuvre pour s’entourer de salariés RQTH et les maintenir en emploi. « De nombreuses actions sont possibles pour nos collaborateurs avec des problèmes de santé. Par exemple, nos mécaniciens malentendants ont pu bénéficier d’un traducteur en langage des signes lors de leurs formations. Il y a toujours des solutions pour contourner ces obstacles, qui n’en sont plus finalement, grâce à des aménagements techniques. Sur leur écran de suivi, ils reçoivent également des instructions simplifiées et sont entourés d’une équipe sensibilisée pour communiquer avec eux ».

Tous les services de l’entreprise sont mobilisés pour un accompagnement naturel et sur-mesure

Diversité, prévention des situations de pénibilité, aménagement de poste… Les actions sont donc variées et chaque partie de l’entreprise est mobilisée. « Notre objectif est d’embarquer le plus grand nombre autour du sujet et de solliciter l’ensemble des services, que ce soit le service santé-sécurité, le recrutement, les achats… ». C’est grâce à cette volonté que Norauto peut raisonner de façon globale, pour « ne pas cantonner le handicap à une simple thématique isolée », affirme Adrien Brabant, et mettre en place des actions concrètes, efficaces et sur-mesure. Ainsi, un nouvel accord a été conclu avec les représentants du personnel pour 2019-2022, les équipes recrutement sensibilisent à l’embauche de collaborateurs en situation de handicap, le service achat permet de développer le secteur protégé, etc… « Raisonner global, c’est aussi travailler au quotidien avec l’ensemble des directeurs avec nos centres auto, pour leur apporter des solutions clefs en main en termes de maintien dans l’emploi, en lien avec nos Responsables Développement Humain », détaille Adrien Brabant. Sans oublier l’ensemble des référents handicap qui sont régulièrement impliqués dans les actions de sensibilisation, et permettent ainsi aux salariés en situation de handicap d’être orientés vers le bon interlocuteur.

100 recrutements en 4 ans et de nombreuses actions pour encourager ma RQTH

Norauto vient de signer un nouvel accord, dont les objectifs sont ambitieux, à commencer par une centaine de recrutements dans les quatre prochaines années, à raison de 25 par an. Mais la nouveauté de cet accord est l’accent mis sur l’alternance, avec le souhait de s’entourer, de former et d’accompagner une quinzaine d’étudiants en situation de handicap, grâce notamment à la formation de tuteurs en interne. Autre axe de travail, qui existait déjà dans l’accord précédent mais qui est renforcé : l’accompagnement des centres auto dits « à quota zéro », qui ne comptent aujourd’hui encore aucun collaborateur en situation de handicap dans leurs équipes. « Il n’y a pas d’engagement chiffré dans l’accord, mais on s’est fixé entre 15 à 20 centres à accompagner de manière poussée, afin de construire avec eux un véritable plan d’action ».

Toujours dans les quatre prochaines années, Norauto souhaite augmenter le nombre de reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en interne, en visant la barre des 80. « Sur ce point, on continue de développer les actions de sensibilisation pour que chacun prenne connaissance de la RQTH et de ses intérêts, et que les idées reçues disparaissent peu à peu ». A ce titre, un temps sera dédié avec la permanence d’un expert sur le sujet, que n’importe quel collaborateur qui s’interroge sur les démarches à suivre pourra solliciter. « Par exemple, peu de salariés savent que Norauto offre une journée ou deux demi-journées d’absence payées pour réaliser les démarches auprès d’un médecin ou de la MDPH, en vue d’une reconnaissance. Même chose concernant l’aide financière pour les personnes porteuses de prothèses auditives. On leur finance 20 % du reste à charge de l’équipement ». En parallèle, le spécialiste automobile va encourager les démarches de renouvellement. « Rien que cette année, on en comptabilise 40 qui arrivent à expiration ».

Autistes Asperger et haut niveau : des talents chez Norauto

« Quand on dit handicap, les gens s’imaginent tout de suite un salarié en fauteuil », constate Adrien Brabant. « Or, le handicap prend des formes très variées, comme l’autisme ». C’est à l’issue d’une rencontre avec l’association Le Mouton à 5 Pattes que Norauto a le projet de s’engager dans les prochaines années auprès des alternants autistes. « Cette association facilite le rapprochement entre des personnes Asperger et/ou autistes de haut niveau et le monde de l’entreprise, afin de développer leur employabilité en milieu ordinaire dès 16 ans, dans les métiers de l’IT. Un domaine dans lequel ils excellent ! ».