Recrutement et maintien dans l’emploi : Mr.Bricolage s’engage pour le handicap

Après une dynamique initiée sous convention de partenariat avec l’AGEFIPH, le Groupe Mr.Bricolage a fait le choix d’engager une politique handicap active et durable, en signant son premier accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

« Afin de pérenniser nos actions, nous avons opté pour un engagement sous Accord, nous permettant de structurer notre champ d’intervention en nous fixant des objectifs clairs et précis, dont l’augmentation de notre taux d’emploi », explique Emilie Buxton, Responsable de la Mission Handicap chez Mr.Bricolage.

En vigueur depuis le 1er janvier 2015, pour une durée de 3 ans, cet accord permet au Groupe de mener des actions concrètes sur :

– Un plan d’embauche :

Au-delà du profil et du diplôme, une importance primordiale est donnée au potentiel et à la personnalité du candidat. L’enseigne s’engage à recruter des collaborateurs en situation de handicap.

Parmi les actions prévues : élargissement du sourcing et communication ciblée, participation aux forums emploi et handicap, partenariat avec les écoles…

« Parce que nous souhaitons les accompagner dans la préparation de leur avenir, nous mettrons l’accent sur l’intégration de stagiaires et d’alternants. »

– Un plan d’insertion et formation :

Mr.Bricolage est soucieux de réussir l’intégration de ses nouveaux collaborateurs. L’enseigne met donc l’accent sur la mise à disposition d’un dispositif d’accueil et d’intégration, sur l’accessibilité des formations ainsi que sur l’accompagnement des carrières.

« En 2016, ce sont un peu plus de 150 collaborateurs concernés par le handicap qui nous font confiance ».

– Un plan de maintien dans l’emploi :

Le Groupe Mr.Bricolage s’engage à maintenir dans l’emploi ses collaborateurs reconnus travailleurs handicapés en : cartographiant les contraintes des métiers et en identifiant les solutions à déployer, en accompagnant les reconversions et reclassements et en adaptant les situations de travail. « Nous avons lancé un partenariat avec une solution téléphonique d’écoute et de conseil dédiée aux collaborateurs et managers, pour favoriser l’expression et l’échange sur un sujet pas toujours simple à aborder dans un cadre professionnel, et pour informer des mesures à disposition. »

– Des actions de communication et sensibilisation :

La sensibilisation au handicap est garante de l’adhésion et la mobilisation de tous. Aussi, la mission handicap Mr.Bricolage déploie des actions de communication/sensibilisation, d’information sur le thème auprès de ses acteurs en interne et en externe, notamment dans le cadre de la SEPH.

– Le recours au secteur protégé et les partenariats :

Parmi les actions, il est prévu de développer les partenariats avec le secteur protégé, d’informer les acteurs internes sur l’actualité du secteur, et de communiquer sur les bonnes pratiques.

« En 2016, nous mesurons les effets positifs de nos actions et atteignons 6,95% en taux d’emploi global (couvrant l’ensemble des structures concernées par l’accord), soit un taux supérieur à l’obligation légale de 6% » constate Emilie Buxton. « Nous allons poursuivre notre mobilisation, assurer le déploiement de notre plan d’actions, et ainsi garantir la pleine réussite de ce premier accord. » L’engagement de Mr.Bricolage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap n’est plus à prouver ! Le Groupe entend poursuivre sa démarche et envisage la construction d’un nouvel accord.