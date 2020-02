Qu’est-ce que le management de la performance ?

Comme son nom l'indique, le management de la performance vise à mesurer la performance de son équipe et à insuffler une culture... de la performance ! Mais encore ?

Comment être plus performant au travail ? Avant de réfléchir à de nouvelles méthodes de travail, le management de la performance doit déjà s’interroger sur la définition de la performance à mettre en oeuvre dans l’entreprise. C’est-à-dire quel niveau de productivité, de rentabilité il est nécessaire d’atteindre. Sans oublier d’autres facteurs comme la santé des salariés, ou la RSE qui viendront limiter ou contraindre le management de la seule performance.

Des indicateurs de la performance

Une fois le niveau de performance à atteindre défini, comment le mesurer ? Le manager aura la charge de faire le lien entre la performance que doit atteindre son équipe en la reliant avec le travail individuel de chacun de ses N-1.

C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir à des indicateurs fiables de la performance. Pour un commercial, par exemple, cela passera naturellement par ses résultats de vente. Mais pour un développeur informatique ou un agent d’accueil ? Comment mesurer leur performance ? Aux nombres de sourires distribués ou de lignes de codes écrites ? Charge aux managers de trouver des indicateurs qui reflètent le travail du collaborateur et qui vont dans l’idée que se fait l’entreprise de la performance globale. C’est le meilleur moyen d’assurer à l’entreprise de maximiser ses profits en développant ses ressources humaines

Le rôle du manager de la performance

Les cadres ont de plus en plus le rôle de coach ou d’encadrant en entreprise. C’est encore plus vrai dans leur mission de manager de la performance : il faut motiver chacun à se dépasser et à atteindre ses résultats pour ensuite les dépasser.

Pour cela, le manager doit donner du sens au travail des collaborateurs et leur fait comprendre en quoi leurs actions quotidiennes participent à la réussite de l’entreprise. Un management qui implique davantage les collaborateurs dans la prise de décision. Le management de la performance est collaboratif et donne des buts à atteindre partagés par tous. Mais pour valoriser les salariés et qu’ils acceptent un tel management, il faut aussi leur donner les moyens de développer leurs compétences. Le manager doit aussi veiller à faire des retours réguliers à ses collaborateurs, leur faire comprendre ce qui a été bien et mal fait pour corriger les erreurs.

Si le terme management de la performance peut faire peur, il renvoie pourtant à l’humain et place les salariés au centre des objectifs de l’entreprise. C’est aussi un message positif envoyé aux salariés : la réussite passe par vous !