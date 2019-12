Les métropoles les plus attractives de France selon leurs habitants

La deuxième édition de l’enquête sur l’attractivité des métropoles, réalisée par RegionsJob (groupe HelloWork), a interrogé les habitants sur la qualité de vie en général, le dynamisme économique, le coût de la vie ou encore sur les infrstructures.

And the winner is… Rennes ! La capitale bretonne se hisse cette année sur la première marche du podium des métropoles françaises les plus attractives. Quatrième du classement il y a encore un an, Rennes est dorénavant suivie par Nantes, Lyon, Strasbourg et Tousouse. Viennent ensuite Tours, Bordeaux, Nice puis Montpellier, que les habitants sont moins nombreux à déclarer attractives. Grenoble, Nancy, Rouen et enfin Marseille ferment la marche. Preuve que la ville de la galette saucisse plaît, ses habitants la recommandent même aux personnes voulant changer de région.

Les métropoles de taille moyenne plébiscitées

Avec ses 215 000 habitants, Rennes est une ville de taille moyenne. Comme Tours et Strasbourg, elle reflète l’attrait des Français pour les métropoles à taille humaine. Son dynamisme économique (à peine 7 % de chômage), le coût encore relativement intéressant de l’immobilier explique son attractivité et sa croissance démographique.

Ce classement des villes va d’ailleurs dans le sens du baromètre emploi du 1er semestre 2019 publié par RegionsJob qui place les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Ile-de-France et Occitanie dans le top 5 des régions les plus dynamiques en termes de croissance du volume d’offres d’emploi.

Les villes de taille moyenne sont aussi plébiscitées pour la qualité de leurs infrastructures. A l’image de Tours qui fait son entrée directement à la première place sur ce seul critère. Viennent ensuite Strasbourg et, encore une fois, Rennes, qui gagnent chacune une place par rapport à la précédente édition.

Rennes, une ville en mutation

Les Rennais sont fiers de leur ville. Avec une seconde ligne de métro qui verra bientôt le jour et la réhabilitation de nombreux quartiers du centre-ville et alentour, les habitants de Rennes (47 %) considérent que l’image de leur ville s’est améliorée au cours des 12 derniers mois. Nice se situe juste derrière (45 %) puis Orléans (36 %), Bordeaux et Strasbourg (34 %).