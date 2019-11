Le groupe Covéa se fixe un objectif triennal minimum de 120 recrutements de collaborateurs en situation de handicap : « agir par la preuve est notre leitmotiv ! »

« Face au handicap, tous engagés ! ». L’intégration durable et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap sont au cœur des politiques RH et RSE du groupe Covéa, qui compte environ 1 000 collaborateurs concernés aujourd’hui. Découvrez les coulisses de la Mission Handicap avec Jeremy Guillemet, chargé de projet Mission Handicap.

Groupe d’assurance mutualiste, Covéa est un acteur majeur de l’assurance. Avec ses marques MAAF, MMA et GMF, le groupe assure près de 11,5 millions de Français. « L’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap est au cœur de nos préoccupations et de nos actions RH et RSE. A ce jour, nous employons près d’un millier de collaborateurs concernés par la thématique », explique Jérémy Guillemet. Une politique ambitieuse et concrète encadrée par un premier accord handicap signé en janvier 2018. Une politique à destination de tous les collaborateurs en interne, et qui embarque aussi bien les RH, managers et professionnels de la santé au travail, des ergonomes, Cap Emploi, …

120 recrutements prévus en 3 ans

Le groupe Covéa est attaché à la diversité dans ses recrutements et à l’égalité des chances. Il offre, à compétences égales, les mêmes possibilités de parcours professionnels. « Nous nous efforçons de rendre l’ensemble de nos métiers accessibles et travaillons tant l’accessibilité physique que numérique », précise-t-il. A titre d’exemple, des difficultés sur l’accessibilité numérique sont régulièrement constatées, notamment pour des personnes déficientes visuels, encourageant Covéa à travailler au mieux pour corriger ces écarts.

Du côté des recrutements, l’objectif pour les trois prochaines années est de 120 nouveaux collaborateurs, tous types de contrats confondus, avec un engagement minimum de 30 CDI. « Nous travaillons le sujet avec notre pôle recrutement ainsi que des cabinets spécialisés sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous valorisons par exemple l’accueil de stagiaires atteints de troubles DYS et autistiques ».

De nombreux dispositif pour maintenir chaque collaborateur en emploi !

Recruter est un premier pas. Le maintien dans l’emploi et l’employabilité de chaque collaborateur en situation de handicap est l’autre priorité forte de Covéa. Le groupe travail en proximité avec les services de santé au travail et autres acteurs RH sur la mise en œuvre des préconisations émises par les médecins du travail tant sur le volet de l’aménagement physique du poste de travail qu’organisationnel de celui-ci. Ainsi, les salariés ont à disposition tout un panel de dispositifs : des journées d’absences autorisées rémunérées pour les RDV soins médicaux et/ou démarches de reconnaissance handicap, la possibilité d’accéder à l’accord groupe télétravail, le financement de prothèses auditives… Sans oublier des dispositions complémentaires venant s’ajouter aux accords GPEC. En 2018, ce sont 361 collaborateurs en situation de handicap qui ont pu bénéficier de toutes ces actions et ces services.

Des managers régulièrement sensibilisés et un réseau de 64 référents engagés

Œuvrer pour la non-discrimination et l’égalité des chances, c’est aussi lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Pour ce faire, Covéa a mis en place un plan de formation à destination des managers de collaborateurs en situation de handicap afin de les sensibiliser sur le sujet et les aider dans leur rôle. Un plan de formation également orienté à destination des acteurs RH. « Agir par la preuve reste aussi notre leitmotiv. Pour encore plus de résultats et de retours positifs de nos collaborateurs, nous avons recruté un réseau de 64 salariés engagés sur le sujet du handicap chargés de relayer la politique handicap au plus près des collaborateurs du groupe lors de réunions d’équipes ou séminaires. Ce réseau apporte un premier niveau de sensibilisation sur le sujet aux collaborateurs et permet de relayer sur le terrain les messages portés par la Mission Handicap notamment ». Autant d’actions concrètes que la Mission Handicap, appuyée par le groupe, continue de développer, en plus de ses interventions directes dès lors qu’elle est sollicitée par des directions ou lorsqu’elle est en présence de situations particulières.

