L’application Moncompteformation sera en ligne ce jeudi

Muriel Penicaud a annoncé le lancement d'une nouvelle application. Intitulée Moncompteformation, ce nouveau service public sera en ligne jeudi 21 novembre et concernera près de 25 millions de salariés.

C’est dans une interview au JDD que Muriel Penicaud, ministre du Travail a annoncé la création d’un nouveau site internet et d’une application pour la formation des salariés. En effet, la réforme de la formation professionnelle de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 est venue modifier le dispositif de formation des salariés. Désormais, ce ne sont plus des heures de formations qui sont créditées sur le CPF des salariés mais des euros, à hauteur de 15 euros de l’heure.

100 000 sessions de formation

L’application Moncompteformation proposera près de 100 000 sessions de formations pour environ 40 000 formations différentes à 25 millions de salariés. Selon la ministre du Travail, cette application pour la formation professionnelle est « un outil important pour répondre aux transformations numériques, écologiques qui font qu’un métier sur deux évoluera d’ici dix ans (…) Grâce aux nouvelles technologies, le droit à la formation devient accessible à 100 % des personnes concernées ».

Le CPF restait trop virtuel

Si le CPF (compte personnel de formation) existe depuis 2015, il restait trop virtuel et peu utilisé par les salariés (seules 2 millions de personnes l’ont utilisé jusqu’à présent). Selon un sondage réalisé par l’agence d’intérim MisterTemp’ en mars 2018, 76% des Français ne connaissent pas les droits que leur procure ce CPF. Avec cette nouvelle application, le gouvernement espère convaincre plus de salariés d’utiliser leur CPF.

Choix de la formation, financement… comment l’appli va-t-elle fonctionner ?

Avec cette nouvelle application, le salarié pourra choisir entre des milliers d’offres de formation et payer directement l’organisme formateur choisi ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Pour rappel, un salarié se voit créditer de 500 euros par an sur son CPF avec un plafond de 5 000 euros. Le montant est de 800 euros par an dans la limite de 8 000 euros pour les salariés non qualifiés.