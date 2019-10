La journée famille au bureau : boules Quies, goûter, rigolade et stress

Vous ne comptiez tout de même pas partir en week-end sans connaître notre avis schizophrène sur la journée famille au bureau ? Bon.

Une journée famille, c’est quoi ? C’est une journée où les entreprises décident d’ouvrir leurs portes aux enfants de leurs salariés. Une banalité pour certaines boîtes, une incongruité pour d’autres. Vous n’avez pas d’avis sur la question ? Vous avez tord, c’est important d’avoir un avis sur tout.

Les enfants à l’école et les parents, au travail

C’est une mauvaise idée d’emmener ses enfants sur son lieu de travail ! Déjà, parce qu’un des avantages du travail, c’est justement d’être sans ses enfants et de vivre une vie d’adulte normale (sauf si votre manager vous infantilise, mais c’est un autre problème). Au bureau, vous dites des gros mots, vous faites des blagues grivoises, vous buvez du vin au restaurant le midi… vous vivez votre meilleure vie ! Pourquoi gâcher ça, même une seule journée dans l’année ?

D’autant que vous avez peut-être dit à vos enfants que vous aviez un job passionnant et que votre quotidien était ponctué de challenges enthousiasmants alors que vous avez été mis au placard le jour de votre grande décision stratégique : « on ne va pas miser sur internet, dans deux ans c’est fini ».

Et puis quel stress ! Vous savez que ce sera une journée de jugement, tant sur le comportement que sur la tenue ou la coiffure. Vous allez mettre une pression de folie à vos pauvres enfants que vous allez habiller avec une tenue plus chic que celle du jour de la photo de classe. Vous allez passer la journée à leur lancer ce fameux regard du parent qui ne veut pas élever la voix mais qui n’en pense pas moins. Ça sent le genre de plan qui ne se déroule pas sans accroc cette histoire, et vous ne ferez pas le malin quand votre fils dira à la big boss qu’elle a un gros nez ou au DRH qu’il sent le fromage.

Les enfants ADORENT découvrir le lieu de travail de leurs parents

Et vous vous adorez vos enfants, donc l’équation est simple. C’est important de leur faire découvrir votre lieu de travail et la vie en entreprise. Les bouchons le matin, la machine à café, la photocopieuse en panne, le collègue de mauvaise humeur, les réunions ennuyeuses, les citations inspirantes… tout ce qui fait le sel de la vie de bureau !

Avouons-le également, vous êtes pressé de juger les enfants des autres, ce sera comme un renouveau, vous commenciez à manquer de matière pour faire la langue de vipère pendant les pauses. Avec la journée enfant, vous repartez pour six mois de « il est bizarre son fils, nan ? » et « je me demande quelle tête a la maman du coup« .

Dans tous les cas, si vous réfléchissez sérieusement à cette question, dites-vous que c’est un problème de luxe que nous évoquons aujourd’hui. Nous envisageons la possibilité de montrer notre quotidien pro à la prunelle de nos yeux, ce que tous les salariés n’ont pas forcément envie de faire, que leur métier soit difficile, dangereux ou alimentaire !