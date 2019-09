À quoi ressemble le job idéal ?

Dans son étude de rémunérations pour 2020, le cabinet de recrutements Michael Page s’est penché sur les caractéristiques du job idéal pour les salariés français.

Des horaires plus flexibles et du télétravail

Les salariés recherchent avant tout un poste qui allie équilibre vie pro/vie perso. C’est la raison pour laquelle 79 % des répondants souhaitent des horaires de travail plus flexibles. Dans le cadre d’un meilleur équilibre de vie, ils sont aussi 52 % à vouloir des temps de transports réduits et 49 % aimeraient avoir la possibilité de travailler. A noter que 38 % des salariés ont la possibilité de le faire aujourd’hui mas pour ceux qui n’ont pas cette chance, 64 % voudraient l’avoir. Un pourcentage qui devrait peu à peu baisser car depuis le 1er janvier 2018, votre employeur ne peut plus vous le refuser sauf si votre poste n’est pas « télétravaillable » (garagiste, agent d’accueil …). Pour les salariés interrogés, l’impact du télétravail sur l’équilibre de la vie personnelle est très positif pour 3 salariés sur 4. Pour plus d’un salarié sur deux (54 %), le home office a des effets positifs sur la santé (fatigue, stress…).

À lire également : 6 bonnes raisons de télétravailler

Une petite entreprise plutôt qu’un grand groupe

Contrairement à certaines idées reçues, les salariés interrogés préfèrent les TPE/PME aux grands groupes. En effet, il sont presque 1 sur 2 à vouloir évoluer dans des entreprises de moins de 250 personnes. Seulement 15 % des salariés souhaitent travailler dans des groupes de plus de 5 000 personnes.

Les raisons ? Selon les personnes interrogées, travailler dans des petites entreprises serait synonymes d’autonomie et de polyvalence des missions, de qualité de vie au travail, de souplesse et de réactivité. Les salariés privilégiant une carrière dans une grande entreprise cite les opportunités de formation, la rémunération et la possibilité d’évoluer vers d’autres servies comme principaux avantages.

À lire également : Qualité de vie au travail : bien que surmenés, les salariés se disent heureux

Un manager respectueux

Dans le top 3 des qualités recherchés chez un manager, on retrouve le respect à 71 %, l’écoute à 68 % et enfin le leadership à 42 %. Pour 55 % des sondés, un bon manager est un manager qui motive et qui inspire ses équipes.