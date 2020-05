Recrutement : HelloWork ouvre sa base de candidats pour accélérer les opportunités

Dans le contexte actuel de déconfinement et de reprise de l'activité dans de nombreuses entreprises, HelloWork propose son aide aux entreprises qui le souhaitent dans leurs recrutements en mettant à leur disposition sa base de données de candidats.

Les derniers mois ont été une période particulière, aussi bien pour les entreprises que pour les candidats. Si le confinement a été propice à la réflexion pour beaucoup, le ralentissement de l’économie a eu pour effet de freiner les recrutements, et donc les opportunités offertes à ceux qui souhaitaient trouver de nouveaux défis professionnels. Alors que les entreprises rouvrent leurs portes et que l’activité accélère de nouveau, nous observons sur les plateformes HelloWork (RegionsJob, ParisJob, Cadreo) des niveaux de candidatures qui commencent à dépasser ceux d’avant le confinement. Autant de profils qui cherchent à mettre leurs compétences au service d’entreprises qui en ont besoin.

Pour aider ce mouvement de redémarrage, pour permettre aux candidats d’accéder à plus d’opportunités et aux recruteurs de découvrir ce vivier de profils qui les aidera à développer leur activité, HelloWork a décidé d’ouvrir sa base de candidats à toutes les entreprises de France qui recrutent. C’est le cas dès aujourd’hui, et cela jusqu’à la fin du mois d’août. François Leverger, Directeur Général d’HelloWork, précise « Certains candidats cherchent à retrouver un emploi au plus vite. D’autres se posent des questions sur leur poste actuel ou leur lieu de vie et souhaitent d’ores et déjà en changer. Notre mission consiste à aider chacun d’entre eux à trouver le job qui coïncide avec leur projet de vie. En permettant aux entreprises de les contacter, nous voulons nous assurer qu’ils ne ratent aucune opportunité qui pourrait leur permettre d’aborder cette nouvelle étape sur de bonnes bases. ».

=> Pour en profiter, il vous suffit simplement de vous inscrire sur la page dédiée.