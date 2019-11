18 % de chômage chez les personnes handicapées : les pistes du gouvernement pour lutter contre ce fléau

18 % des personnes handicapées soit 515 000 personnes sont actuellement au chômage selon Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures.

515 000 personnes sur 5 millions. C’est le nombre de personnes handicapées qui sont au chômage, soit près de 18 % contre 8,4 % pour l’ensemble de la population française. La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel a alerté sur ce taux trop élevé. Un état des lieux désastreux quand la loi prévoit 6 % de salariés handicapés dans les entreprises.

Face à ce constat, la secrétaire d’Etat avance notamment le non respect de la loi qui prévoit que tout employeur de plus de 20 salariés doit employer au moins 6 % de personnes handicapées : « Actuellement, on est à 3,8 % dans le privé et presque 5 % dans le public. Mais cela progresse », a-t-elle souligné sur Europe 1 dimanche.

Encore trop de préjugés sur les personnes en situation de handicap

Sophie Cluzel met aussi en avant les préjugés dont sont victimes les personnes en situation de handicap dans l’entreprise et évoque l’auto-censure et le fait de voir le handicap avant la personne : « Il faut montrer aux entreprises qu’embaucher une personne handicapée, c’est embaucher une compétence ».

Les mesures annoncées

Le gouvernement a déjà mis en place des dispositifs pour faciliter l’embauche des personnes handicapées comme l’instauration d’aides financières pour les entreprises qui embauchent des jeunes handicapés en contrat d’apprentissage. Lors de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), qui prend fin aujourd’hui, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de lutte contre le chômage des personnes handicapées. Parmi les 17 mesures annoncées :