Handicap : Chez Atos, on invente l’entreprise et la société du futur !

Atos s’engage depuis plus de dix ans en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées. Le point sur les actions et les recrutements.

Le Groupe Atos n’est plus à présenter dans l’univers des services numériques. Leader international, numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, l’entreprise fournit également à ses clients du monde entier des solutions de Big Data, d’applications métiers et d’environnement de travail connecté… Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos est devenue une véritable référence pour bon nombre d’entreprises, tous secteurs confondus : défense, services financiers, santé, industrie, médias, services aux collectivités, secteur public, distribution, télécoms, transports…

Atos est aussi un Groupe qui s’engage depuis plus de dix ans en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées. Emmanuelle Bergogne, directrice recrutement, en est convaincue : « Un leader du numérique a besoin de profils et de talents divers dans ses équipes, et notamment de collaborateurs en situation de handicap ! Nous ne pouvons pas offrir des services et des solutions numériques pertinents à nos clients (et aux clients de nos clients) si nous ne les concevons pas de manière inclusive au sein d’équipes diverses.

Une politique d’inclusion développée et portée par la Mission Emploi Handicap et son équipe dédiée, en plus d’un réseau de référents handicap présents sur l’ensemble du territoire national. « Chez Atos, tous nos métiers sont accessibles. Pour pallier les éventuelles difficultés que nos collaborateurs handicapés pourraient rencontrer, nous mettons en place les aménagements de situations de travail nécessaires. De même, nous accompagnons personnellement et en toute confidentialité les salariés souhaitant entreprendre une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) », complète Juliette Arnould, responsable Handicap & Diversité chez Atos.

Des actions innovantes et valorisantes pour tous

Parce que l’engagement en faveur de l’insertion passe par des actions concrètes, la Mission Emploi Handicap met en place plusieurs initiatives : recrutement de personnes en situation de handicap, adaptations de postes et de situations de travail, mise en place de formations diplômantes en alternance en adéquation avec nos besoins, formation/sensibilisation des collaborateurs et en particuliers des managers, suivi lors de l’intégration du salarié ou du stagiaire, recours aux entreprises du secteur protégé et adapté.

Les actions sont très diverses, proactives, souvent innovantes, comme l’initiative Duoday. « Chaque année, un appel est lancé à tous les salariés pour accueillir dans leur service, le temps d’une journée, un demandeur d’emploi en situation de handicap. Objectif : lui faire découvrir un métier et se familiariser avec notre entreprise et notre environnement de travail », explique Juliette Arnould.

Des réponses sur-mesure et un accompagnement au quotidien

Laetitia Ouillade est ingénieur d’étude sur le site de Bordeaux-Pessac depuis bientôt 3 ans. « J’ai postulé chez Atos dans le cadre d’une recherche de stage de fin d’étude afin de valider mon diplôme. Je ne connaissais pas la politique handicap avant ma venue mais étant en fauteuil roulant, le sujet a vite été abordé ! » témoigne-t-elle. Parmi les besoins inhérents à son handicap, l’accessibilité des locaux était obligatoire. Poste en rez-de-chaussée, possibilité d’intervention des auxiliaires de vie sur place… Les réponses apportées par l’entreprise ont été immédiates. « Mon intégration s’est très bien passée et, encore aujourd’hui, chaque fois que je rencontre des difficultés, je peux en discuter rapidement avec des responsables et les aménagements nécessaires sont mis en place ».

Des managers bienveillants qui voient avant tout votre talent

Michèle Claverie, elle, dirige la Marcom Agency, une agence de communication interne à Atos qui opère au niveau international. « J’ai quasiment fait toute ma carrière chez Atos, à des postes opérationnels et de management dans le marketing et la communication ». La Mission Handicap France d’Atos, avec un collectif d’entreprises, a mis en place un partenariat avec l’université de Cergy Pontoise qui a abouti à la mise en place d’une formation en alternance à destination de personnes en situation de handicap. Une initiative pour laquelle Michèle Claverie a été sollicitée afin d’encadrer un élève en situation de handicap. « La cause m’a séduite tout de suite mais je me suis posée beaucoup de questions sur l’intégration. La Mission Handicap a su m’accompagner à chaque étape » se souvient-elle. Finalement, l’intégration de ce jeune collaborateur a été exactement la même qu’avec tous les autres collaborateurs ! « Ses compétences, son talent et son niveau d’anglais ont été à l’origine de son recrutement. Pour le reste, nous avons appris à nous connaitre mutuellement ».

De son côté, il garde le souvenir d’une intégration très réussie : « mon arrivée dans l’entreprise s’est très bien déroulée, tant vis-à-vis de mon manager, que de mes collègues ou du réseau avec lequel j’étais amené à travailler. Peut-être parce que mon handicap n’étant pas extérieurement visible, je n’en ai parlé qu’à très peu de personnes de l’entreprise, et n’ai pas eu une intégration spécifique par rapport à cela ».

Une fois sa licence en poche, le jeune alternant a souhaité poursuivre ses études. La Mission Handicap d’Atos l’a alors accompagné en alternance sur un Master 1, « qu’il a obtenu avec succès », se félicite Mme Claverie. « Tout naturellement nous lui avons fait une proposition d’embauche ». Aujourd’hui, ce collaborateur travaille en digital marketing au sein d’une équipe basée dans plusieurs pays d’Europe. « Nous restons en contact et je sais qu’il est très apprécié de ses collègues, qu’il a su parfaitement s’intégrer dans l’équipe. Aujourd’hui, c’est un collaborateur comme un autre sur qui on peut compter ». Une histoire d’intégration comme le Groupe en connait de nombreuses ! « N’hésitez pas à postuler ! » conclut le développeur web. « Comme moi, à tout moment, vous aurez la possibilité de discuter avec vos managers et d’être accompagné par une personne de la Mission Handicap d’Atos si besoin ».

(Gettyimages.fr/hsyncoban)