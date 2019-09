Google ferme son logiciel de gestion de candidatures Google Hire

Google nous a habitué à fermer régulièrement les services dont il ne souhaitait plus assurer la continuité. Google Plus, Google Reader, Google Buzz ou encore Orkut ont ainsi rejoint ce cimetière numérique ces dernières années. Après avoir fait un pas en avant vers le marché du recrutement avec le lancement d’un ATS (logiciel de gestion de candidature) mais aussi de Google For Jobs en 2017, il semblerait que le géant de Mountain View commence à faire machine arrière. Si le dernier nommé vient de se lancer officiellement en France, Google Hire va fermer ses portes.

Dédié aux petites et moyennes entreprises, Google Hire était relié à différents services Google (Search, Gmail, Calendar, Sheets) et était proposé aux entreprises utilisant Gsuite. Son lancement avait été la conséquence de l’achat de Bebop par Google en 2015 pour 380 millions de dollars. La fermeture sera effective au 1er septembre 2020, les utilisateurs actuels auront donc le temps de se retourner. Un support sous forme de FAQ sera disponible pour les clients, et il ne faut pas s’attendre à de nouveaux développements de la part de Google, qui a choisi d’orienter ses efforts sur d’autres produits Google Cloud.