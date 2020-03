Des fiches pratiques de prévention sanitaire par métier

Au total, le ministère du Travail publiera 15 fiches dans les 10 prochains jours.

Trois de ces fiches sont d’ores et déjà disponibles pour les caissiers, les boulangers et les chauffeurs livreurs. L’objectif ? Favoriser la continuité économique et la protection des salariés.

Quel contenu pour les fiches pratiques de prévention sanitaire ?

Les gestes barrière et les règles de distanciation constituent l’essentiel des recommandations présentes sur les fiches, qui rappellent également que le virus peut survivre plusieurs heures sur les surfaces contaminées. En d’autres mots, les professionnels sont invités à désinfecter leur matériel de travail : barres des chariots, anses des paniers ou claviers de carte bancaire pour les caissiers. Clés, levier de vitesse et tableau de bord pour les chauffeurs livreurs.

Les salariés doivent être équipés pour pouvoir respecter les recommandations : les chauffeurs livreurs auront par exemple à leur disposition un kit composé de savon, réserve d’eau, gel hydroalcoolique, sacs poubelle…

La question du paiement et de la monnaie est aussi abordée : en boulangerie, le ministère préconise de privilégier le paiement sans contact et dans la mesure du possible, de faire en sorte que la personne en charge de l’encaissement ne s’occupe pas également des produits alimentaires

À lire également : Téléchargez la nouvelle version du justificatif de déplacement professionnel

Les fiches de prévention sanitaire à venir

Elles concerneront :