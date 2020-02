L’entretien professionnel : périodicité, finalité, organisation

L'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire qui a lieu tous les deux ans entre le salarié et l'employeur. Son but : faire le point sur la carrière des collaborateurs et voir quelles formations peuvent les aider à évoluer professionnellement.

