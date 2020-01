Entreprise : quelles sont les aides à l’embauche possibles ?

Quels sont les différents dispositifs d'aides à l'embauche existants ?

Pour lutter contre le chômage et permettre aux entreprises d’embaucher facilement il existe de nombreuses aides financières. Celles-ci s’orientent vers certains secteurs géographiques connaissant des difficultés économiques et sociales, les zones franches urbaines (ZFU), les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones de revitalisation rurales (ZRR). Les aides à l’embauche concernent également des catégories spécifiques de salariés.

Aides à l’embauche concernant les zones en difficulté

les exonérations sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneur : les entreprises qui s’implantent et embauchent une main d’oeuvre locale dans des zones franches urbaines peuvent bénéficier d’exonérations fiscales sous certaines conditions.

exonérations de cotisations sociales en ZRR : pour favoriser le développement économique et l’emploi, les entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) sont exonérées de charges patronales.

exonérations d’impôts en zone de revitalisation rurale (ZRR) : afin de favoriser le développement local et les embauches dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), les entreprises qui souhaitent s’y implanter bénéficient d’exonérations fiscales sous certaines conditions liées notamment à l’effectif et à la nature de l’activité.

exonérations dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) : les entreprises qui s’installent ou réalisent jusqu’au 1er décembre 2020, des extensions d’établissements dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) en région Grand-Est et Occitanie, peuvent bénéficier d’exonérations des cotisations sociales et des impôts.

allègements fiscaux dans les quartiers populaires de la ville (QPV) : les TPE implantées dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) peuvent bénéficier d’exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière.

Aides à l’embauche concernant l’embauche de salariés spécifiques