Emploi des travailleurs handicapés : le salon virtuel Hello Handicap revient du 22 au 25 octobre !

Né d’une initiative de Handicap.fr, Hello handicap n’est ni plus ni moins que le plus grand salon de recrutement sur internet dédié aux candidats en situation de handicap. La prochaine édition aura lieu du 22 au 25 octobre. Nicolas Bissardon, à l’origine de cet événement unique, nous en dit plus.

Aujourd’hui, Hello Handicap est le plus grand salon de recrutement 100 % en ligne. Il se tiendra du 22 au 25 octobre prochains en partenariat avec l’Agefiph, l’Apec et Pole emploi. Des milliers de recruteurs passeront ainsi des entretiens par téléphone ou par chat avec des candidats en situation de handicap partout en France.

Une initiative sans pareil qui a été pensée pour faciliter la rencontre entre les entreprises et les travailleurs en situation de handicap. En supprimant les contraintes et les distances, ce salon en ligne permet en effet à chacun de se concentrer sur l’essentiel : les compétences et la motivation ! « Pour les deux parties, ce modèle de mise en relation et d’entretien à distance est idéal. Les entreprises affichent d’entrée de jeu leur ouverture aux candidats en situation de handicap, ce qui permet à ces derniers d’oser afficher leur statut, surtout ceux qui ont un haut niveau de qualification », explique Nicolas Bissardon.

Hello Handicap est pensé pour pallier les difficultés que certains candidats pourraient rencontrer : problèmes d’audition, d’élocution, d’anxiété, une station debout pénible. Grâce à Hello Handicap, tous les candidats en situation de handicap, qu’ils soient en poste ou non et quel que soit leur lieu de résidence peuvent participer à un salon de recrutement sans aucun problème. « Sur Hello Handicap, les recruteurs et les managers ne perdent pas de temps : ils se concentrent sur les candidatures les plus pertinentes, sans se déplacer».

110 entreprises et plus de 10 000 offres d’emploi

Les années se suivent, les éditions s’enchaînent et les records de participation s’accumulent. « De 14 entreprises partenaires en 2011, nous sommes passés aujourd’hui à plus d’une centaine de recruteurs participants ». Tous les secteurs d’activités sont représentés, avec à la clef de nombreuses opportunités visant tous types de postes, de profils et de compétences et des postes partout en France.

Comment vous inscrire et comment passer les entretiens ?

Tout se fait en ligne, nul besoin de vous déplacer pour postuler et passer les entretiens ! Il vous suffit de créer dès à présent et gratuitement votre compte sur le site hello-handicap.fr. Vous pourrez alors déposer votre CV et postuler aux offres qui vous intéressent. Par ailleurs, des offres correspondant à votre profil vous sont proposées par la plateforme.

Vous pouvez postuler dès à présent et jusqu’au 22 octobre, jour de l’ouverture du salon. Mais évidemment, plus vous postulez tôt, plus vous avez de chances d’attirer l’attention des recruteurs.

Ensuite, c’est à vous de choisir votre date d’entretien, parmi les créneaux proposés par les recruteurs, puis de passer votre entretien entre le 22 et le 25 octobre, par tchat ou par téléphone. Là aussi, c’est vous qui choisissez.

Une nouvelle loi plus engageante pour les entreprises

À partir du 1er janvier 2020, les entreprises devront toujours compter 6 % de travailleurs handicapés dans leurs effectifs, mais de manière « effective ». En d’autres termes, la loi Avenir professionnel supprime la possibilité jusqu’alors offerte aux employeurs, même ceux de moins de 20 salariés, d’intégrer l’emploi indirect de travailleurs handicapés dans le calcul de leur taux d’emploi. Ces emplois indirects étaient souvent issus de partenariats avec des ESAT, des établissements et services d’aide par le travail, par exemple.

Un changement majeur et un casse-tête pour nombre de sociétés qui peinent déjà à trouver les profils de travailleurs handicapés qu’elles recherchent, tandis que les chercheurs d’emploi en situation de handicap connaissent encore aujourd’hui un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne nationale. Mais cette loi doit surtout être vue comme l’opportunité pour ces mêmes entreprises de s’engager autrement, de se responsabiliser encore plus, en participant notamment au salon Hello Handicap, « même si de très nombreux recruteurs n’ont pas attendu et ouvrent déjà grand leurs portes à tous les talents et notamment aux candidats en situation de handicap », note Nicolas Bissardon.