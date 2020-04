Distanciation sociale : décaler les horaires de travail pour éviter l’affluence dans les transports en commun

Comment faire respecter la distanciation sociale dans les transports en commun lors du déconfinement ? L'Institut de recherche et de sécurité (INRS) préconise de décaler les horaires de travail pour éviter les pics de fréquentation dans les transports.

Plus de télétravail, décalage des horaires de bureau … et si la flex’ était la solution pour faciliter le déconfinement ? En effet, à partir du 11 mai, peu à peu les salariés vont reprendre le chemin du bureau. Comment éviter le pic d’affluence dans les transports en commun et au bureau pour respecter des règles de distanciation sociale ?

Moduler les horaires de travail

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est un organisme qui agit pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les spécialistes de l’institut encourage ainsi la modulation des horaires de travail pour privilégier les heures d’arrivée au travail où l’affluence dans les transports en commun est plus faible. En clair, il s’agit de lisser le trafic pour éviter la concentration.