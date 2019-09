Quand les difficultés de recrutement empêchent les PME de se développer

Les difficultés de recrutement constituent le principal frein à la croissance des PME si l’on en croit la dernière enquête de Rexecode. Si aucun secteur ne semble épargné, c’est le secteur de de la construction qui semble le plus subir ces difficultés de recrutement.

Les candidats sont pourtant là

Le baromètre relève tout de même que le pourcentage de PME citant l’absence de candidat parmi les barrières à l’embauché a baissé passant de 81 % à 74 % ce qui signifie que les candidats adéquats sont bien là. En effet, les entreprises recrutent puisque les effectifs ont augmenté de 158 000 sur le premier semestre. Et d’après Les Echos, l’Insee table sur 100 000 embauches de plus pour le second semestre.

Sortir des sentiers battus

Alors à quoi sont dues ces difficultés de recrutement ? Plus d’une PME sur deux estime que le niveau de qualification des candidats est trop faible quand ceux-ci pointent, eux, des salaires trop bas par rapport à leurs qualifications. 30 % des PME pointent aussi la faible adaptabilité des candidats et une sur trois leur manque d’expérience. Les PME doivent nécessairement se questionner sur leurs procédures de recrutements. Les employeurs tentent alors de modifier et de moderniser leur mode d’organisation en mettant en place une/et ou plusieurs actions pour faire évoluer l’organisation générale de leur société. 60% ont décidé de modifier leur politique de recrutement et 50% ont changé le profil des postes à pourvoir. Visiblement cela fonctionne puisqu’une PME sur deux dit avoir modifié son mode de recrutement selon Rexecode.