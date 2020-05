Coronavirus : le gouvernement rembourse les dépenses de protection des petites entreprises

L'achat de matériel de protection par les petites entreprises sera, en partie, remboursé par l'Assurance maladie.

Gel hydroalcoolique, masques, visières plexiglas, surblouses papier chez le coiffeur ou le barbier … tous ces matériels de protection coûtent cher, très cher aux entreprises. Le gouvernement a donc décidé de rembourser 50 % de ces dépenses aux entreprises. Plafonnée à 5 000 euros et rétroactive, cette aide appelée « subvention prévention Covid » est accordée aux indépendants et aux petites entreprises (moins de 50 salariés). Son octroi est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1 000 euros HT pour une TPE et de 500 euros HT pour un travailleur indépendant sans salarié.

Quel type de matériel est remboursé ?

La subvention rembourse le matériel pour permettre des mesures barrières et de distanciation physique soit :

le matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public (pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation…)

le matériel permettant de guider et faire respecter les distances (barrières amovibles, cordons etc…)

les locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances (montage et démontage de barnum etc…)

les mesures permettant de communiquer visuellement (écrans, tableaux, affiches etc…)

La subvention rembourse également le matériel pour permettre des mesures d’hygiène et de nettoyage soit :

les installations permanentes permettant le lavage des mains

les installations temporaires et additionnelles telles que toilettes, lavabos, douche etc…

Pour en bénéficier, il suffit de remplir un formulaire sur le site internet de l’Assurance maladie. Cette subvention sera accordée jusqu’au 31 juillet 2020.