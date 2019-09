6 conseils pour améliorer le bien-être de vos salariés

En plus de faire du bien, les séances de sports au travail peuvent apporter un meilleur état d'esprit entre salariés et une plus grande motivation.(GettyImages/Andresr)

Instaurez des cours de sport et de bien-être au travail

Un esprit sain dans un corps sain. Faire du sport c’est essentiel pour garder une bonne santé, être en forme, gérer son stress etc…Selon l’OMS « les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue ». Mais plus facile à dire qu’à faire puisque selon un sondage Ipsos plus d’un Français sur trois ne parvient pas à dégager de son temps personnel pour s’occuper de son bien-être. Alors, pour améliorer le quotidien de vos salariés pourquoi ne pas proposer des cours de sports à vos salariés ? En plus de faire du bien, ces séances peuvent apporter un meilleur état d’esprit entre salariés et une plus grande motivation. Des cours mêlant yoga et mobilité fonctionnelle par un préparateur physique sur la pause déjeuner peut vraiment améliorer le quotidien de vos salariés. Encouragez également la mise en place d’exercices de méditation. Méditer tout en travaillant c’est simple et super efficace. Pensez aussi à l’ergonomie. Chaises de bureaux adaptées, bureaux spacieux et pratiques, mettre en place un environnement de travail sain participe aussi au bien-être de vos collaborateurs.

Mettez des fruits à disposition de vos salariés

Manger 5 fruits et légumes c’est essentiel pour garder une bonne santé. Plutôt que de mettre en place des distributeurs de barres chocolatées pourquoi ne pas mettre une grande corbeille de fruits à disposition de vos salariés tous les jours ? Vous pouvez mettre des fruits à disposition en continu ou sous forme de livraison d’un panier toutes les semaines qui créera aussi un moment convivial.

Instaurez la flex’

Des salariés en qui on a confiance sont des salariés heureux. Plus la confiance sera de mise plus vos salariés se sentiront bien, mieux tout le monde travaille ensemble. La flexibilité des horaires de travail est de plus en plus demandée par les salariés. 81 % des Français se plaignent des horaires imposées et souhaitent plus de souplesse. La flex’ c’est moins de bouchons, potentiellement moins de temps de transports, moins de stress, plus de liberté, un meilleur équilibre vie pro-vie perso c’est aussi moins de problèmes de garde d’enfants bref … la flex’ c’est top ! A l’heure actuelle un salarié sur 5 ne parvient pas à concilier son travail et sa vie personnelle. Une bonne gestion des horaires est pourtant essentielle pour un climat social apaisé selon 9 salariés sur 10.

Tous à la sieste !

De nombreuses entreprises crée un espace de sieste au travail. La sieste permet de récupérer et d’attaquer l’après-midi en forme. Il existe différentes sortes de sieste : la nano-sieste en réunion (10 à 20 secondes), la micro-sieste sur sa chaise (1 à 5 minutes), « le temps de récupération » (« power nap » de 20 minutes environ, la plus courante), et la longue sieste (50 min) du « paresseux » .Amélioration de la vigilance, meilleure humeur, meilleur sommeil pendant la nuit, renforcement des capacités mentales, la sieste a tout bon… Selon les études, 2 à 5 minutes de sieste requinquent et 5 à 20 minutes de sieste améliorent vos habiletés motrices et la performance.

Développez (enfin) le télétravail

Le télétravail correspond à une organisation du travail permet aux salariés d’exercer leur activité en dehors des locaux professionnels. En 2018, 38 % des salariés français ont déclaré avoir la possibilité de travailleur depuis chez eux, soit 30 points de plus en 10 ans ! En un an, cela représente une augmentation de 11 % même si 60 % des salariés n’ont pas encore accès au travail… Néanmoins, preuve que les mentalités changent : 85 % des salariés et 90 % des dirigeants estiment que le télétravail contribuent à un meilleur équilibre vie pro – vie perso. Pour ces derniers, il concoure également à une plus grande autonomie et responsabilisation des salariés. 79 % des dirigeants perçoivent même un engagement accru des salariés et une diminution de leur fatigue (78 %). Le télétravail permet à vos salariés de faire moins de transports, de les fidéliser, de développer votre marque employeur… C’est aussi et surtout une vraie marque de confiance.

Offrez une indemnité pour vos salariés cyclistes

Améliorer la santé et le bien-être de ses salariés passe aussi par de petits avantages. L’indemnité kilométrique pour les salariés qui font l’effort de venir à vélo en fait partie. Comptez environ 15 cts par km. Trottinettes, covoiturage, n’hésitez-pas à encourager ces pratiques !