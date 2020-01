10 conseils pour accueillir votre stagiaire de 3e comme il se doit

L’arrivée du stagiaire de 3e a parfois des airs de loterie, mais il faudra dans tous les cas l'accueillir avec un minimum de préparation.

Passer trois jours aux côtés d’une jeune personne qui a choisi votre entreprise - et débarque plus motivée que votre collègue de bureau qui compte les jours avant la retraite -, ça va. Accueillir un adolescent dont les parents ont soudoyé le big boss pour qu'il l'accepte, c'est moins enthousiasmant.

Mais l’un dans l’autre, autant faire en sorte que tout se passe au mieux et que votre stagiaire reparte avec une belle vision du monde du travail, et vous, avec la satisfaction d’avoir contribué à façonner le monde de demain.

Ne procrastinez pas

Vous avez forcément plus important à faire que de préparer l’arrivée du p’tit, ok. Pour autant, si vous n’accordez pas un peu de temps à son programme, vous allez devoir improviser, ce qui pourrait se voir et déstabiliser votre stagiaire. Avouez que ce n’est pas le meilleur contexte pour une première rencontre.

Prévoyez un programme pragmatique

Même sur un laps de temps réduit de quelques jours, vous pouvez avoir des imprévus ou des urgences à gérer. Faites-en sorte qu’il ait quelques tâches réalisables en autonomie, comme faire le café (haha).

Partagez votre expérience avec vos collègues

De la même manière, n’hésitez pas à solliciter votre équipe et vos collaborateurs. Même si vous restez l’unique maître de stage, et que vous allez assumer brillamment cette mission, un petit coup de pouce n’est pas interdit !

Préparez son espace de travail

Pour qu’il se sente accueilli et prêt à mettre la main à la pâte à son modeste niveau, ce serait quand même pas mal que votre stagiaire ait un espace où poser ses affaires ainsi que du matériel à sa disposition.

Communiquez-lui les informations pratiques

A quelle heure l’entreprise ouvre et ferme ses portes, quelles sont les possibilités de réchauffer un déjeuner sur place ? Comment entrer dans l’immeuble… ? Autant d’infos évidentes qu’il aura besoin de connaître pour avoir l’esprit tranquille.

N’hésitez pas à lui donner vos propres conseils

Si vous voyez qu’il ne prend pas de notes ou si la première journée a été un peu compliquée, donnez-lui un coup de main : son stage est un stage de découverte du monde de l’entreprise, un monde de bienveillance et d’entraide (wink wink) !

Sachez rebondir si nécessaire

Si vous êtes à côté de la plaque et que vous avez perdu votre stagiaire avec des missions mal adaptées ou s’il s’avère qu’il a un profil compliqué à gérer, changez votre fusil d’épaule et confiez-lui une tâche plus simple. Ou plus compliquée !

N’oubliez pas que votre stagiaire n’est pas un collègue

Du pure bon sens peut-être, mais si vous êtes habitué aux blagues entre collaborateurs, pas sûre qu’elles soient toutes au goût de votre stagiaire. Un peu de retenue pendant quelques jours ne va pas vous tuer, et ce qui ne vous tue pas… ne vous tue pas.

Prenez le temps de faire un bilan

Évidemment vous n’allez pas lui faire la morale, même si vous vous réjouissez que cet enfer se termine, mais un bilan façon « rapport d’étonnement » pourrait vous enrichir l’un comme l’autre.

Répondez-lui s’il vous donne des nouvelles

Vous recevez un mail de remerciement après la fin du stage ? Même s’il n’a pas un haut niveau de priorité comparé à celui (soi-disant) urgent de votre plus gros client, trouvez un moment pour lui répondre. Qui sait, peut-être que demain, ce stagiaire de troisième sera le talentueux junior dont vous aurez besoin !