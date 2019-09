Seuls 13% des salariés avec un poste sur le terrain se sentent vraiment connectés à leur entreprise

Une vie pro sur le terrain change non seulement le quotidien des salariés, mais également leur lien à l'entreprise.

L’étude commandée par Workplace by Facebook nous apprend ainsi que seuls 16% des employés avec un poste qui les amène à travailler sur le terrain pensent que leur opinion compte et ils ne sont que 13% à se sentir connectés à leur siège social. C’est peu, d’autant que la communication est un des leviers dont disposent les entreprises pour améliorer la cohésion de leurs équipes et fidéliser les collaborateurs.

Les liens sont plus forts avec l’équipe, au détriment du supérieur hiérarchique

69% des salariés qui ne sont pas sédentaires (commerciaux, livreurs…) se sentent connectés à leur équipe immédiate alors qu’ils ne sont que 25% à dire être aussi connectés à leurs dirigeants et 13% à leur siège social. En cause, le manque de communication. Si un salarié sur deux reste en contact avec son équipe via des conversations informelles, ils ne sont plus que 15% à le faire avec le siège social. Une vraie fracture qui se vérifie avec les 21% de salariés sur le terrain qui disent n’avoir jamais d’échange avec leur siège social, ce qui entraine des malentendus : si 95% des salariés et managers du siège pensent que les travailleurs sur le terrain se sentent légitimes pour partager leurs idées avec eux, ces derniers sont 62% à se sentir habilités à le faire et seulement 44% à le faire vraiment. 40% des travailleurs sur le terrain ont conscience que le partage de leurs idées pourrait pourtant contribuer à leur progression au sein de leur entreprise.

Un malentendu aussi vis-à-vis de la reconnaissance

Les salariés et managers au siège pensent comprendre l’importance du travail des salariés du terrain, c’est ce qu’ils disent à 85%. 82% d’entre eux se sont d’ailleurs rendus sur le terrain durant les 12 derniers mois, une occasion de le constater. Pourtant seul un travailleur sur le terrain sur deux pense que son siège social saisit le rôle qu’il joue dans l’organisation, et sa valeur au sein de cette dernière.

Les dirigeants peuvent bien sûr utiliser un des nombreux outils disponibles sur le marché pour améliorer la communication mais encore faut-il avoir envisagé le sujet avec un peu de hauteur. Avant de penser outil, mieux vaut se pencher sur la culture d’entreprise et comprendre quelle place les dirigeants souhaitent donner à leurs salariés sur le terrain et comment faire en sorte que le ressenti de ces derniers soient en phase avec la volonté stratégique des RH.