Congrès Nouvelle vie pro 2019 : le rendez-vous pour tout savoir sur l’appli Mon Compte Formation et la mise en œuvre de la réforme

Participez au rendez-vous annuel des professionnels des RH et de la formation. Au programme, un point complet sur la réforme et la sortie de la nouvelle appli Mon Compte Formation avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et le meilleur de l’innovation RH avec les trophées innovation start-up/DRH.

La 6e édition du congrès « Nouvelle Vie Professionnelle » aura lieu le 12 novembre, quelques jours avant le lancement officiel de l’application Mon Compte Formation, une étape phare de la formation qui devrait faciliter l’accès à la formation de 33 millions de Français.

En matinée, discours de Muriel Pénicaud suivi d’une séance de questions

Après le café d’accueil, vous pourrez assister à la plénière « L’Etat et ses grands partenaires institutionnels sont-ils prêts pour cette révolution ? » avec entre autres participants Alain Druelles, conseilleur sur les questions de formation professionnelle et alternance et Yvan Ricordeau, secrétaire national CFDT.

Une fois son discours terminé à 10h30, Muriel Pénicaud consacrera 45 mn pour répondre aux questions des chefs d’entreprises, des salariés et demandeurs d’emploi et des organismes de formation et branches professionnelles.

A 11h15, la seconde plénière se penchera sur la question de l’obligation de se réinventer pour les entreprises et organismes de formation. Parmi les intervenants : Bruno Lucas, délégué général DGEFP, Franck Giulani, président de la FCU (Formation continue à l’Université) ou Elisabeth Klein, responsable de site CFT industrie.

Remise des trophées de l’innovation startup/DRH

A l’issue du cocktail déjeunatoire, Bénédicte Tilloy, marraine de cette édition et membre de l’atelier de transformation sociale de la SNCF, remettra un trophée aux meilleurs binômes de l’innovation RH sur trois sujets majeurs : recrutement/mobilité/GPEC, développement des talents et QVT/engagement/RSE. pour chaque sujet, deux catégories, espoir et confirmé.

Les binômes lauréats interviendront ensuite dans un format table ronde sur le sujet qui les aura vu remporter le trophée.

Pour clore la journée, un panel d’experts viendra faire un point précis et technique de la mise en œuvre de la réforme avec les organismes de formation, les entreprises et les Opco.

Les informations pratiques