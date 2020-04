Confinement : des cellules psychologiques pour les salariés

La crise du coronavirus est source d'anxiété pour les salariés : vie privée bousculée par le télétravail, peur liée à la maladie, isolement social à cause du confinement, chômage partiel mal vécu, décès de proches… Par conséquent, de nombreux employeurs ouvrent des lignes d’écoute et de soutien psychologique pour leurs salariés.

L’épidémie de coronavirus et le confinement est très anxiogène pour tout le monde. Il peut l’être plus pour certains types de salariés. Si des cellules psychologiques existaient déjà dans certaines entreprises, la crise du coronavirus et le confinement imposé qui en découle fait apparaître de nouveaux maux, notamment beaucoup d’anxiété : vie privée bousculée par le télétravail, peur liée à la maladie, isolement social à cause du confinement, chômage partiel mal vécu, décès de proches… Ainsi certaines entreprises ont mis en place des plateformes dédiées à l’écoute et au soutien psychologique des salariés.

La préservation de la santé mentale des salariés : une obligation de l’employeur

Les employeurs sont légalement responsables de la santé des salariés au travail. Il s’agit d’une obligation de résultat : ils doivent à ce titre fournir les protections nécessaires contre le virus à leurs salariés. Mais la santé mentale de ces derniers est plus difficile à préserver. Au fil des semaines de confinement, des problèmes peuvent apparaître chez les télétravailleurs.

Des téléconsultations avec des psychologues du travail

Pour de nombreux employeurs, donner accès à un numéro SOS est une façon de démontrer à des salariés éparpillés, cloîtrés chez eux, que leur employeur continue de se soucier d’eux et de leur santé, dont elles ont aussi la responsabilité. Ainsi le Pôle santé travail de la métropole de Lille propose des séances de téléconsultation avec ses psychologues du travail. Cette cellule psychologique s’adressent en priorité aux salariés qui connaissent une forte exposition à des facteurs de stress et d’anxiété du fait de leur activité professionnelle dans un contexte organisationnel impacté par la crise du coronavirus : gestion de planning dans une situation organisationnelle dégradée, exposition à la souffrance/la mort, crainte d’une contamination, difficultés liées au management à distance, surcharge/sous charge de travail…

Ce dispositif concerne les salarié(e)s en obligation de conserver leur activité professionnelle en lien avec la nécessité de pérenniser l’activité socio-économique du pays, notamment dans les secteurs de l’alimentation, l’agriculture, l’énergie, le transport logistique ou encore la santé, mais aussi les salariés impactés par des mesures de télétravail.

La médecine préventive

Le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise, des salariés, des représentants du personnel notamment dans l’amélioration des conditions de travail, l’adaptation des postes, l’hygiène, la prévention ou encore l’éducation sanitaire dans le cadre de l’entreprise.

Le CSE en première ligne

Le CSE (conseil social et économique) d’une entreprise contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Un accompagnement aussi pour les dirigeants d’entreprise

La crise sanitaire Covid-19 a des impacts forts sur les plans économique et social. C’est pour cela que le Medef Lille Métropole, par exemple, met en place une cellule d’accompagnement psychologique à destination des dirigeants d’entreprise en partenariat avec un organisme indépendant spécialisé en santé au travail. Cette cellule psychologique est ouverte aux dirigeants d’entreprise impactés par les effets de la crise sanitaire et économique afin d’échanger gratuitement et en toute confidentialité avec des professionnels spécialisés et formés aux situations de crise.