Commerce : il offre 5000 euros à qui lui présentera son successeur

Jean-François Feldmann promet 5000 euros à la personne qui trouvera un repreneur pour sa droguerie de Strasbourg.

La droguerie Monvoisin à Strasbourg ne trouve pas de repreneur. A 63 ans, Jean-François Fledmann, le propriétaire aimerait pourtant passer la main. Alors, il a décidé de faire appel à ses clients. Il a placardé une affiche sur la devanture de son magasin avec écrit : « Qui veut gagner 5000 euros? ». Il offre une belle récompense à quiconque lui trouvera un repreneur. « Soyez le premier à me présenter la personne qui reprendra ma droguerie et le jour de la vente, je vous donne 5000 euros », explique sur BFM celui qui présente son magasin comme « l’une des plus belles affaires commerciales de Strasbourg avec un fort potentiel de développement« .

Difficulté des commerçants pour trouver des repreneurs

Le magasin qui propose articles de papeterie, électroménager ou encore de la literie fait travailler trois salariés. Jean-François Feldmann évoque la difficulté de trouver un repreneur pour un commerce de proximité. Selon BFM, « déjà en 2015 le baromètre du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pointait la baisse du nombre de transmissions des fonds de commerce de près de 10 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes ». La raison ? Le développement du e-commerce et de la grande distribution.