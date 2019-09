Les 10 collègues les plus radins de l’univers

A ce stade, ce qu'ils ont dans la poche est plus proche d'un porc-épic de 500 tonnes que d'un oursin.

Un simple tweet demandant des anecdotes de collègues radins et en réponse, un torrent de récits plus édifiants les uns que les autres. Vous vous demandez si tout ça est inventé ou si ces personnes avares existent vraiment ? Estimez vous plutôt heureux de ne pas les compter dans votre équipe.

(Certains tweets contiennent peut-être quelques fautes d’orthographe. Si vraiment on y regarde de très très près.)

1 – Business is business

Rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme (en argent).

C’est comme ça que sont nées de très belles entreprises.

Un jour où je faisait mon stage en informatique mon ancien patron récupère un disque dur dans un Pc qu'un client lui a filé je lui demande si il compte le jeté et si il le jette si je peu le récupérer il voulais me le faire payé 65 bals … Neuf on les touche a 50 .

2 – Youpi, c’est gratuit !

« Cette cagette de cerises ? Non mais c’est parce que je voulais en transvaser 5 directement dans mon coffre pour éviter le suremballage ». Assez vraisemblable.

Un collègue ramène deux cagettes blindées de cerises avec un papier « De mon jardin servez-vous ». On était environ 30 personnes dans le service.

Une collègue profite de la pause déjeuner pour embarquer en douce une cagette entière (on l'a cramé sur le parking)

3 – Je viens de me rappeler que j’adore mes collègues

« J’étais tranquillement chez moi en train de regarder la télé quand tout à coup je me suis rendu compte que j’avais laissé mon quatre couleurs sur mon bureau. Mon sang n’a fait qu’un tour et je me suis précipité pour le récupérer… Ah mais c’est le jour du barbecue ? Quelle coïncidence ! Bon bah maintenant que je suis là… »

Un mec qui était en repos et fait semblant d'avoir oublié un truc au taffe pour squatter au barbec

4 – Le cadeau collaboratif

« Ah mais j’avais mis un billet de 10 et je voulais reprendre un billet de 5 mais sans faire exprès j’ai repris un billet de 20. Je suis tête en l’air parfois, je me donnerais des claques hihihihihihi »

Un jour une enveloppe pour un pot de départ tournait au bureau, elle es revenue avec moins d'argent qu'au départ.

5 – Les bons comptes font les bons collègues

« Mathieu me doit un mouchoir, Bérangère deux Post-it et il me semble bien qu’Aurore ne m’a pas rendu la cacahuète que je lui ai dépannée à l’afterwork jeudi dernier. »

6 – Après le cadeau collaboratif, une définition du repas collaboratif

En même temps, si la baguette était encore congelée, ça parait logique.

On organise un repas ou tout le monde doit ramener un plat fait maison. Une collègue est venue avec une baguette congelée, à la fin repas elle a dit « personne a mangé de pain, je peux reprendre ma baguette ? ».

7 – Toujours plus loin dans la radinerie

« Dans son discours à l’ONU, Greta Thunberg a mis l’accent sur ce sujet dont les médias parlent trop peu : le covoiturage pollue. Si nous avons un levier d’action à prioriser, c’est bien celui-là. »

Le collegue qui refuse de ramener un autre collegue car tu consommes plus d'essence à deux que tout seul. Veridique.

8 – La lutte contre le gaspillage a bon dos

Pensez-y quand vous ne finissez pas votre verre de vin au resto ! Pour vous c’est un petit rien, mais pour un commis alcoolique, c’est beaucoup.

Mon collègue en salle fini tout les verres que les clients ne finissent pas.. du coup quand on veut boire à la fin de service entre collègue il nous dit « non désolé pas ce soir j'ai pas d'argent « gnagnagna tes bourré gratuitement surtout 🤣🤣

9 – Opération camouflage

« Ce sac de sport ? Oui c’est parce que j’aime bien aller courir après avoir bu quatre pintes. Cette tâche de gras sur le sac ? Ça doit être le gel douche que je fabrique moi-même, il est à base de pesto ».

Un manager qui récupérait les restes de pots de départ et était à l’affût le jour de vidage des frigos.

Il rentrait chez lui avec ce qu'il avait récupéré dans un sac de sport.

10 – C’est sympa de penser au tour de taille des collègues

Si ça se trouve personne n’a rien remarqué : quand on est entre collègues sur son lieu de travail, on pense boulot avant tout. La nourriture est un sujet plus que secondaire, alors un croissant entier ou un demi-croissant…

Un pot de départ : la personne avait coupé les croissants et pains au chocolat en 2!