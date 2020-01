Le nombre de chômeurs a baissé en 2019

Selon Pôle emploi et le ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué en 2019.

Selon les chiffres communiqués par Pôle emploi, le nombre de chômeurs de catégorie A a diminué de 120 700 (- 3,3%) en 2019 pour s’établir à 3 554 millions de personnes. Il s’agit de la plus forte baisse depuis 2008 sur tout le territoire (outre-mer compris sauf Mayotte).

Une baisse qui concerne toutes les régions françaises

Cette baisse du nombre de demandeurs d’emploi concerne toutes les régions françaises sauf la Corse (+ 1,6%). C’est en Centre-Val-de-Loire que la baisse est la plus forte (- 3%) et en Guadeloupe (- 4,6%).

Une baisse sensible chez les moins de 25 ans

Cette baisse est plus importante concernant les jeunes de moins de 25 ans (- 2,2%). Cependant elle n’est que de – 0,9 % chez les plus de 50 ans.

Une bonne tenue du marché du travail

Si la croissance de l’économie reste plus faible que l’année précédente ( +1,3 % contre 1,7 %), on enregistre une bonne tenue du marché du travail. Les effectifs (tous secteurs confondus) progresseraient de 88 000 durant le premier semestre 2020. Les entreprises de services apporteraient « la principale contribution à la croissance de l’emploi (+ 68 000 au premier semestre 2020), tandis que l’intérim continuerait de se replier légèrement jusqu’à la mi-2020 et que l’emploi industriel augmenterait un peu », rapporte Le Monde. Une croissance devrait continuer en 2020. En effet, d’après la dernière note de conjoncture de l’Insee, le taux de chômage qui était de 8,6 % au troisième trimestre devrait poursuivre « sa glissade sur une pente douce pour atteindre 8,2 % au printemps 2020 ».