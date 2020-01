10 chiffres sur le handicap en France

Si les entreprises communiquent régulièrement sur leurs actions en faveur du handicap, c’est une condition encore mal connue au sein du monde du travail. Le taux de chômage des personnes handicapées est toujours au-dessus de la moyenne nationale et les obligations de recrutement des entreprises ne sont pas toujours tenues.

1 personne sur deux

La moitié de la population sera confronté à une situation de handicap au cours de sa vie, de manière ponctuelle ou définitive alors que 85 % des handicaps surviennent à l’âge adulte.

938 000 personnes en poste

Sur les 2,7 millions de personnes handicapées en âge de travailler (15-64 ans), seulement 938 000 d’entre elles sont en poste.

50 ans

Les personnes handicapées ont en moyenne 50 ans et plus (contre 32% pour l’ensemble de la population) et ce sont pour plus de la moitié d’entre elles des femmes (contre 49% pour la population active dans sa globalité).

24 % ont un niveau Bac

C’est très en dessous du niveau d’éducation moyen : 49 % de la population française est détentrice d’un niveau d’études supérieur.

8 % d’indépendants

Majoritairement, les travailleurs reconnus exercent dans le privé (70 %) contre 8 % en indépendant et un peu plus de 100 000 d’entre eux travaillent dans un ESAT.

801 jours

C’est la durée moyenne d’inscription au chômage des demandeurs d’emplois handicapés, contre 595 jours pour tout public.

513 505 chômeurs

Le taux de chômage des personnes handicapées est largement plus élevé que la moyenne nationale : 57 % sont sans emploi depuis un an contre 45 % de la population active.

100 000 emplois supplémentaires

C’est l’engagement pris en 2018 par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avec pour but de créer 100 000 emplois supplémentaires pour les personnes handicapées d’ici 2022, dont 40 000 dans les entreprises adaptées.

6 % de la masse salariale

En 2005, la loi surnommé « handicap » avait pour objectif d’améliorer la prise en compte du handicap au sein des entreprises et des établissements publics. Désormais, il leur faudrait embaucher au minimum 6 % de collaborateurs en situation de handicap. Près de 80 % des entreprises de plus 20 salariés emploient au moins une personne handicapée mais seules 30 % d’entre elles remplissent leurs obligations face à la loi.

360 000 accidentés du travail

Cela représente 19 % des personnes handicapés. 275 000 sont devenues handicapées à la suite d’un autre type d’accident (14 %).