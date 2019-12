Salaire moyen, nombre d'actifs, de temps partiels et de CDD... tous les chiffres de l'emploi en 2020 !

26 634

C’est le salaire brut moyen en France selon la nouvelle étude publiée par l’Insee (une étude basée sur les salaires depuis 2015). Il était de 17 928 euros en moyenne en 1995, 21 293 euros en 2004 et 26 327 euros en 2014.

258 600

En un an, l’emploi a progressé de 258 600 postes en France (+0,1%) : + 231 000 dans le privé et 27 700 dans la fonction publique. L’emploi reste stable dans l’industrie (+ 17 400). 42 000 postes supplémentaires ont été créés dans la construction. L’emploi augmente également dans les services marchands (+167 500).

29,4 millions

Au total, l’emploi privé salarié compte, selon l’Insee, 29,4 millions de personnes actives (de 15 à 64 ans).

48 903

Le salaire des cadres et professions intellectuelles supérieures s’élève à 48 903 euros net par an. Selon l’Insee, il s’agit du deuxième salaire net annuel moyen le plus élevé des six catégories socioprofessionnelles après celui des chefs d’entreprises.

5 226

Selon la dernière étude de l’Insee sur les salaires, le salaire net annuel moyen des hommes est plus élevé que celui des femmes, à 28 794 euros contre 23 634 euros pour les femmes soit une différence de … 5 226 euros.

5 530 000

Au troisième trimestre 2019, en France, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi s’élève à 5 530 000. Parmi elles, 3 364 500 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 166 100 exercent une activité réduite (catégorie B et C)*. L’on compte 1 711 400 hommes et 1 653 100 femmes. Les moins de 25 ans représentent 462 300 chômeurs, les 25-49 ans 1 992 500 et 909 700 d’entre eux ont plus de 50 ans.

4 495 383

Il existe 4 495 383 entreprises en France. Quatre régions sont particulièrement actives en termes de création d’entreprises : Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA et l’Aquitaine. 691 000 entreprises ont été créées en 2018 sit 17 % de plus qu’en 2017 (une augmentation due en grande partie à la création de micro-entreprises).

84,7

Les salariés représentent 88,3 % des personnes en emploi en France. Parmi eux, 84,7 % étaient en contrat à durée indéterminée (CDI) ou fonctionnaires, 10,5 % en contrat à durée déterminée (CDD), 3 % en interim et 1,8 % en apprentissage.

18,5

18,5 % des salariés travaillent à temps partiel. Il est plus présent chez les employés non qualifiés (42,2 %) et presque quatre fois plus élevé chez les femmes (29,3 % contre 8,4 %) mais aussi plus important pour les 15-24 ans (24,7 %) et les 50 ans ou plus (21,7 %).