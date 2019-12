Montant de l'allocation, durée d'indemnisation, nombre de demandeurs d'emploi... quels sont les chiffres du chômage en 2020 ?

Pour calculer votre allocation journalière, Pôle emploi utilise deux formules et retient comme montant le résultat le plus élevé entre 40,4 % du salaire journalier de référence + 12 euros ou 57 % du salaire journalier de référence. (GettyImages/Chinnapong)

29,26

Il s’agit du montant minimum de l’allocation chômage : 29,26 euros par jour après un emploi à temps plein. Elle est au maximum de 253,14 euros brut par jour. Le montant de l’allocation d’aide au retour de l’emploi (ARE) est calculé à partir de votre salaire journalier de référence (SJR). Ce salaire de référence prend en compte tous vos salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois, primes comprises, mais hors indemnités liées à la rupture de votre contrat. A noter qu’un nouveau mode de calcul de l’allocation chômage sera mis en oeuvre à partir d’avril 2020. Pour calculer votre allocation journalière, Pôle emploi utilise deux formules et retient comme montant le résultat le plus élevé entre 40,4 % du salaire journalier de référence + 12 euros ou 57 % du salaire journalier de référence. Si le résultat est inférieur à 29,26 euros, Pôle emploi retient l’allocation minimale comme montant de l’allocation. Dans tous les cas, l’allocation ne peut dépasser 75 % de votre salaire journalier de référence.

130

Pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé 130 jours (910 heures soit 6 mois) sur les 24 derniers mois (contre 4 mois sur les 28 derniers mois jusqu’à présent)

6

Le seuil minimum sera porté à 6 mois (contre 1 mois auparavant). Il faudra avoir travaillé 6 mois pour bénéficier du rechargement de ses droits.

5 530 000

Le nombre de demandeurs d’emploi. En moyenne au troisième trimestre 2019, en France, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi est de 5 530 000. parmi elles, 3 364 500 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 166 100 exercent une activité réduite (catégorie Bet C)*. Parmi les profils on compte 1 711 400 hommes et 1 653 100 femmes. Les moins de 25 ans représentent 462 300 chômeurs, les 25-49 ans 1 992 500 et 909 700 d’entre eux ont plus de 50 ans.

5

Les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans leur entreprise ou 5 ans de travail ininterrompu pourront bénéficier de l’assurance chômage en cas de démission pour réaliser un projet professionnel.

800

Les travailleurs indépendants pourront toucher, sous certaines conditions (notamment des revenus antérieurs d’au moins 10 000 euros par an sur les deux années précédentes), une indemnisation de 800 euros par mois pendant 6 mois.

730

Pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé au minimum 130 jours ou 910 heures (soit 6 mois) au cours des 24 derniers mois (ou 36 mois pour les + de 53 ans). D’une manière générale, la durée d’indemnisation du chômage correspond au temps que vous avez travaillé. Pour une personne de moins de 50 ans : la durée maximum d’indemnisation est de 730 jours soit 24 mois. Peu importe si vous avez travaillé plus de 2 ans. Pour une personne entre 53 et 54 ans, la durée maximum d’indemnisation est portée à 913 jours soit environ 2 ans et demi. Pour une personne d’au moins 55 ans, la durée maximum d’indemnisation est de 1 095 jours soit 36 mois.

*: Chiffres publiés par Pôle emploi