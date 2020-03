Entreprises : mobilisez vos équipes de développeurs pour la BattleDev du 26 mars !

Cela fait déjà quelques semaines que nous vous en parlons : la Battle Dev, plus grande compétition de code en ligne, revient le 26 mars prochain !

Depuis cette annonce, le contexte a fortement changé avec des évènements exceptionnels. Chez HelloWork, comme ailleurs, nous apprenons en marchant et nous faisons au mieux pour nous adapter. L’équipe organisatrice de la BattleDev s’est donc posé la question de maintenir ou non l’événement et, finalement, la décision a été prise de maintenir cette soirée. L’enthousiasme des participants n’a pas été affecté, au contraire, la perspective d’une soirée de détente fait plutôt du bien. Et tout se déroule en ligne, il n’y a aucun souci de proximité physique ! Une seule chose va finalement changer : nous ne souhaitons pas gagner d’argent avec cette édition, mais plutôt en profiter pour participer au bel élan de solidarité qui a lieu actuellement. L’intégralité du chiffre d’affaires sera donc reversée à l’Institut Pasteur.

Une compétition pour réunir votre équipe de développeurs en ligne

Vous aviez peut-être prévu, comme on vous l’avait suggéré, d’organiser un événement dans vos locaux pour la soirée du 26 mars, comme de nombreuses autres entreprises, écoles et centres de formation. Cela ne va évidemment pas être possible. Pour autant, la BattleDev reste une occasion de se réunir sous un même blason le temps d’une compétition conviviale et collective. A distance, certes, mais ensemble ! Aucune raison donc de ne pas vous lancer en inscrivant votre entreprise et en fédérant vos développeurs le temps d’une soirée. Une bonne occasion d’échanger, de se rapprocher, de passer du bon temps et au final, de créer une cohésion d’équipe dont nous avons actuellement bien besoin.

Si votre entreprise n’est pas encore inscrite, il est encore temps de le faire jusqu’au 25 mars : rendez-vous sur cette page pour en savoir plus et vous inscrire. Pour les autres, on se retrouve le 26 mars à 20h !

L’intégralité du chiffre d’affaires reversé à l’Institut Pasteur

La décision prise de maintenir cette édition de la BattleDev, d’autres questions restaient en suspens. L’aspect financier, notamment : que faire par rapport à nos clients qui s’étaient déjà inscrits pour participer ? L’équipe a décidé, en commun accord avec tous les clients concernés, de reverser l’intégralité du chiffre d’affaires de cette édition à l’Institut Pasteur, qui travaille activement à la recherche d’un remède au Covid-19. À ce stade, notre contribution approche des 40 000 euros, auxquels s’ajouteront bien sûr les inscriptions à venir. Une modeste participation à l’effort collectif, mais une vraie solution pour maintenir la BattleDev en lui donnant du sens malgré les circonstances. Vous nous rejoignez ?