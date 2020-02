Les 5 atouts d’une candidature interne

Recruter un candidat en interne permet bien souvent de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Aussi plutôt que de vous lancer dans un processus de recrutement fastidieux, pensez en priorité aux collaborateurs déjà présents au sein de votre entreprise.

Il / elle connaît tout de l’entreprise

C’est tout bête et pourtant c’est une excellente raison de privilégier un recrutement interne à un recrutement externe : le personnel déjà en poste est déjà bien intégrée, reconnue de tous et il sait exactement comment fonctionne l’entreprise. Sa nouvelle prise de poste lui permettra d’aller plus vite qu’une personne extérieure qui devra faire ses preuves, se faire connaître et apprendre le fonctionnement de l’entreprise. Il/ elle saura parfaitement qui aller voir en fonction de ses besoins. Un gain de temps, donc d’argent !

Il/ elle est corporate

Si ce salarié a décidé de postuler à une offre en interne c’est qu’il aime son entreprise, s’y projette et a envie d’y évoluer. C’est rare ce genre d’oiseaux, autant les laisser s’épanouir. C’est aussi probablement vos meilleurs ambassadeurs à l’externe. Un salarié heureux qui a fait carrière et continue d’évoluer ne pourra que dire du bien de son employeur. C’est votre atout charme !

Il/ elle est agile et curieux

Pendant du point précédent, le/ la salariée qui a envie d’évoluer et de prendre de nouvelles responsabilités fait preuve d’agilité et de curiosité. Autant de qualités recherchées par les employeurs. Pourquoi vous embêter à les trouver auprès d’un autre candidat si vous avez celui-ci sous la main.

Il / elle maîtrise le savoir-faire

A priori, ce candidat sait ce qu’il veut et sait comment procéder pour y arriver. Il/ elle devrait avoir pris soin de se renseigner discrètement sur le poste ouvert avant d’en faire part au RH puis à son N+1. Clairement, il sait qu’il faut parfois avancer sur des oeufs pour ne pas brouiller ses supérieurs. Un candidat qui a le sens du politique, c’est chic !

Il/ elle vous fait faire des économies

A moins que le contexte économique soit catastrophique, lors d’une candidature externe c’est le postulant qui a les clés en main pour négocier sa rémunération. C’est beaucoup moins le cas pour un collaborateur qui voit sa promotion ou son évolution professionnelle comme un encouragement pour ses bons et loyaux services. Il / elle sera moins gourmand lorsqu’il s’agira de négocier son salaire, ou en tout cas beaucoup plus compréhensif quand il s’agira de lui expliquer qu’il devra faire ses preuves pendant un an avant de prétendre au salaire demandé. Le fric aussi, c’est chic !