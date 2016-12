Tous Hanscène : montrez que handicap et études supérieures, c’est possible !

Aujourd’hui en France, seuls 7% des jeunes scolarisés en situation de handicap accèdent aux études supérieures et parmi eux, seulement 1% atteint le niveau bac+5. Alors que se déroulait fin novembre la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, l’association TREMPLIN a lancé la 5e édition de son concours vidéo Tous HanScène® ! Événement désormais incontournable, ce concours de courts-métrages à destination des étudiants Post‐Bac veut changer le regard sur le handicap dans les Grandes Écoles et les universités.

Tous HanScène® aborde le handicap à travers le prisme de la créativité et de l’image

Chaque année, ce concours cinématographique invite tous les étudiants de France, en BTS, CFA, Classe prépa, Université, École de commerce ou d’Ingénieur, à ouvrir leurs horizons sur ce sujet. Cette expérience unique a deux objectifs majeurs :

Encourager les jeunes en situation de handicap à accéder aux études supérieures à travers la réalisation d’un film de 2 à 3 minutes sur le thème du handicap.

Inciter les établissements d’enseignement supérieur à s’ouvrir davantage à eux et le faire savoir, en encourageant notamment la mobilisation des autres étudiants et du personnel administratif et académique des établissements pour appeler à voter pour leurs films préférés. Les écoles/universités les plus actives peuvent ainsi remporter une subvention financière de 1000€, 1500€ ou 2000€, afin de concrétiser un projet dédié au handicap au sein de leur établissement.

Et les catégories sont…

Six catégories de films sont proposées, selon les sensibilités et l’inspiration de chacun :

Arts et essais

Humour

Sport

Vie étudiante

Vie professionnelle

Vie quotidienne

Quant au thème, les réalisateurs en herbe peuvent laisser libre court à leur imagination ! Témoignage, clip vidéo, fiction, documentaire… Un seul mot d’ordre : créativité !

Vous souhaitez participer ?

Pour participer, chaque équipe doit être composée de 2 à 4 étudiants post-bacs. Le court-métrage réalisé doit mettre le handicap à l’affiche et doit durer entre 2 et 3 minutes. Les concurrents, qui peuvent dès à présent s’inscrire, auront jusqu’au 29 janvier 2017 pour réaliser leur film et le déposer sur le site www.toushanscene.fr afin de le soumettre au vote du grand public et des entreprises partenaires. Et qui sait, remporter un des nombreux Prix !

Le Prix du Public, pour la vidéo qui aura rassemblé le plus de vues et de votes.

Les Prix du Jury (1 Prix par catégorie)

Le Prix Jeune Pousse pour le meilleur film des lycéens.

Les Prix Mobilisation Établissement : une subvention pour financer la mise en place d’un projet handicap, remise aux 3 établissements ayant mobilisé le plus de votants.

Par ailleurs, chaque gagnant remporte un appareil photo compact vidéo numérique ou 24 places de cinéma.

L’année dernière, 300 établissements se sont mobilisés et plus de 200 étudiants ont pris la caméra. Ce sont 58 vidéos qui ont été déposées au total, et qui ont été vues et likées des milliers de fois ! Et palme de cette expérience : 3 projets handicap d’établissement ont pu être financés.

Venez monter les marches et recevoir votre Prix

Qui dit concours cinématographique dit cérémonie de remise des Prix ! « Une cérémonie digne d’un festival ! » souligne l’association Tremplin, qui déroulera le tapis rouge pour l’occasion en offrant aux lauréats la chance unique de voir leur film projeté sur grand écran. Cette cérémonie se tiendra le Jeudi 30 mars 2017, au sein du multiplex UGC Ciné Cité, Paris 19.

Vous souhaitez faire partie de la sélection officielle ? Alors MOTEUR, ACTION !